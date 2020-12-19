Bir Belediye Başkanı daha koronavirüse yakalandı
Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|19 Aralık 2020 17:34
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Düzce'nin Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çam, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Çam, 10 gün evde izole olacağını belirterek, "Yapılan tetkikler sonucu koronavirüs testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Doktorlarımız süreci evde geçirmemi uygun gördü. Vatandaşlarımızdan kurallara riayet etmelerini özellikle istiyorum." ifadelerini kullandı.
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