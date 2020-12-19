Kovid-19'a yenik düşen SGK İl Müdürü toprağa verildi
|19 Aralık 2020 17:56
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Korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Elazığ İl Müdürü Ayhan Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.
25 Kasım tarihinde Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra evde tedavisine devam eden ve karantinasının 11'inci gününde durumu kötüleşen SGK İl Müdürü Ayhan Tuncer, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Son günlerde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Tuncer, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
51 yaşında ve bir çocuk babası Tuncer için bugün merkez bağlı Pelte Köyü'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Tuncer, Pelte Köyü'nde gözyaşları içerisinde annesinin yanına defnedildi.
Cenaze namazına Vali Erkaya Yırık, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kurum müdürleri, ailesi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı.
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