Lokantaların havası 'ultraviyole' ışıkla temizlenecek

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonun ortağı olduğu şirket, kapalı mekanlarda havadaki virüs ve bakterilere karşı, "ultraviyole klima sterilizatör" kiti üretti.

Havalandırma sistemlerinin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımında etkili olduğu şeklindeki haberler üzerine federasyon yetkilileri, ortağı oldukları Infotek firmasıyla çalışma yaptı.

Firma tarafından geliştirilen ve klimalara monte edilebilen "ultraviyole sterilizator kiti", Sağlık Bakanlığından onay aldı. Klimalardaki havanın ultraviyole ışıkla temas etmesi sayesinde kitin, Kovid-19 ve benzeri tüm mikroorganizmalara karşı etkili olduğu belirtiliyor.

Klimalara takılabilecek şekilde farklı modelleri olan kit, seri üretime de hazır.

"Klimalara takılan bir maske gibi"

Federasyon başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine, geliştirdikleri sistem ile bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Talep halinde üretim altyapılarının buna müsait olduğunu vurgulayan Yenice, ürünün sadece lokantalarda değil, ev ve iş yerlerinde de kullanılabileceğini ifade etti.

Kitin, sektörün selamete kavuşması için yaptıkları çalışmalar arasında en başarılısı olduğuna inandığını belirten Yenice, "Bu konuyla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Sağlık Bakanlığımızın da onayını alarak bu sistemi geliştirdik. Suratımıza taktığımız maske gibi klimalara taktığımız ultraviyole maskelerle havayı temizliyoruz. Bağımsız kurumlarca yapılan araştırmalara göre yüzde 100'e yakın etki sağlıyor." diye konuştu.

Bu kitle otellerde olduğu gibi restoranlara, lokantalara ve kafelere de sertifika verilebileceğini kaydeden Yenice, "Tıpkı otellerde olduğu gibi bunu takan bütün lokantalarımıza bir 'Güvenli Lokanta Sertifikası' verilebilir. Ayrıca HES koduyla da işletmelerimize giriş sağlayabiliriz. Bütün bunlarla işletmelerin yeniden hayata geçmesini ve esnafın dükkanı açmasını istiyoruz." dedi.

Yenice, çalışmaya desteklerinden dolayı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe'ye teşekkür etti.