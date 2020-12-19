Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|19 Aralık 2020 19:04
|+Aa- Yazdır
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.13'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 15,35 kilometre derinlikte olduğu ve Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 155,72 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Van'da korkutan deprem!
20 Aralık 2020 08:00
|43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
20 Aralık 2020 06:52
|Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
20 Aralık 2020 06:23
|Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni
19 Aralık 2020 23:46
|Pandemi nedeniyle emlak fiyatları katlandı
19 Aralık 2020 21:49
|İstanbul Boğazı'nda çöp adacıkları oluştu
19 Aralık 2020 20:23
|Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor
19 Aralık 2020 18:27
|Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
18 Aralık 2020 22:59
|Başkan Yardımcısı mide kanserinden hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 22:40
|Validen uyarı: HES Kodu eşleştirmesi yapmayanlar kullanamayacak
18 Aralık 2020 22:19