Ünlü senarist arkadaşının evinde ölü bulundu
|19 Aralık 2020 19:06
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Olay, Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'ta 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, dün gece saatlerinde arkadaşını ziyarete geldi. Arkadaşıyla sohbet eden Alpözgen, bir süre sonra, 'Kendimi iyi hissetmiyorum' diyerek, uyumak için misafir odasına geçti.
Öğle saatlerinde arkadaşı, uyandırmak amacıyla odasına girdiğinde, Alper Alpözgen'in yatağında hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Panik olan ev sahibi, bir arkadaşını telefonla arayarak durumu bildirdi. Arkadaşının eve gelmesinin ardından, Alpözgen'i tekrar kontrol eden ev sahibi, daha sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Alper Alpözgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin, olay yerinde savcı eşliğinde yaptığı incelemede, ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Yapılan incelemelerin ardından Alper Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'Vahşi Şeyler' adlı kitabı da bulunan Alper Alpözgen'in, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yayınlanması planlanan komedi dizisi için senaryo yazdığı öğrenildi.
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