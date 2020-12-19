Bahçeli'den, hastanede çıkan yangına ilişkin açıklama
|19 Aralık 2020 19:22
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep'te bir hastanede meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa diledi.
Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'te bir özel hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kovid-19 hastalığıyla mücadelenin tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Bahçeli, "İnancım odur ki bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır." ifadesini kullandı.
Bilimin imkanlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günlerin aşılacağına işaret eden Bahçeli, felaketin çapı büyük olsa da göğüsleyecek dirayetlerinin olduğunu vurguladı.
"Salgının ağırlığı fazla olsa da kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur." değerlendirmesini yapan Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:
"Elbette hastalıkla mücadele çetin ve meşakkatlidir. Süreç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur. Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında tedavi altındaki dokuz kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyorum.
Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız. Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulumuza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna kadar süreceğini ifade ediyorum."
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