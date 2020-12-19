İstanbul Boğazı'nda çöp adacıkları oluştu
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.
|19 Aralık 2020 20:23
|+Aa- Yazdır
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.
9 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Van'da korkutan deprem!
20 Aralık 2020 08:00
|43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
20 Aralık 2020 06:52
|Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
20 Aralık 2020 06:23
|Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni
19 Aralık 2020 23:46
|Pandemi nedeniyle emlak fiyatları katlandı
19 Aralık 2020 21:49
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
19 Aralık 2020 19:04
|Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor
19 Aralık 2020 18:27
|Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
18 Aralık 2020 22:59
|Başkan Yardımcısı mide kanserinden hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 22:40
|Validen uyarı: HES Kodu eşleştirmesi yapmayanlar kullanamayacak
18 Aralık 2020 22:19