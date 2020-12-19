Fenerbahçe'nin galibiyet serisine Gaziantep freni

KİT'LERDE 3 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU, 2021'DE ATANANLAR İÇİN DE UYGULANACAK MI? KİT'lerde personel sayısının istikrarlı ve sürdürülebilir bir seviyede tutulabilmesi için ataması yapılan sözleşmeli personelin 3 yılını doldurmadan başka kurumlara geçişi kısıtlanmış durumda. Uygulama her yıl yürürlüğe konulan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu Karara dayalı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürürlüğe konulan Tebliğler ile yürütülmekte. Peki 2021 yılında ataması yapılan sözleşmeli personel için de bu uygulama devam edecek mi? Bu uygulamanın istisnaları neler?