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MSB: Harekata Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.
 19 Aralık 2020 21:45
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MSB: Harekata Hazırlık Eğitimleri, İzmir Körfezi'nde icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri'nin İzmir Körfezi'nde icra edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Amfibi Görev Grup Komutanlığı Harekata Hazırlık Eğitimleri 14-18 Aralık tarihleri arasında İzmir Körfezinde icra edildi. Eğitimlere, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın taarruz ve genel maksat helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın muharip uçakları da iştirak etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen gece ve gündüz şartlarında Amfibi harekata yönelik eğitimleri başarıyla tamamlayan Kahraman Mehmetçiklerimizi kutluyoruz" denildi. Paylaşımda eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
DHA
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