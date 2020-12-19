Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde paket servis için açık olan lokantada, 2 zabıta memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen masaya oturup, yemek yedi.
|19 Aralık 2020 22:38
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Akyazı Belediyesi'nde görevli 2 zabıta memuru, ilçe merkezinde paket servis ve 'gel-al' servis için açık olan lokantaya geldi. Zabıtalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen lokantadaki masalardan birine oturup, yemek yedi.
Bir vatandaş, koronavirüs tedbirlerine uymayan zabıta memurlarını fotoğrafladı.
LOKANTALAR SADECE PAKET SERVİS HİZMETİ VEREBİLİYOR
Geçtiğimiz aylarda uygulanan sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar, yaşanan vaka sayısı artışı nedeniyle yeniden uygulamaya koyulmuştu. Yayımlanan genelgeye göre; lokantalar ve restoranlar kısıtlama olan Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis hizmeti verebiliyor.
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