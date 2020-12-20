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Ticaret Meslek Lisesi mezunları teknisyen kadrosuna atanabilir mi?

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, ticaret lisesi mezunlarının teknisyen kadrolarına atanabileceği yönünde emsal bir karar verdi.
 20 Aralık 2020 15:50
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Ticaret Meslek Lisesi mezunları teknisyen kadrosuna atanabilir mi?

Sağlık Bakanlığında bilgisayar işletmeni kadrosunda çalışan davacı, 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Yasası'nın Geçici 16. maddesi uyarınca, Ticaret Meslek Lisesi mezunu olması nedeniyle teknisyen unvanına atanmak istemiştir. Talebi reddedilmiştir. Başvurunun reddinin iptali talebiyle açılan davada, ilk derece mahkemesi ret kararı verirken İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi kararın KALDIRILMASINA ve işlemin İPTALİNE karar vermiştir.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, bu kararıyla, Ticaret Meslek Lisesi mezunu memurların teknisyen kadrosuna atanabilmesine hükmetmiştir. Karar kesin karar olduğundan emsal teşkil etmektedir.

Memurlar.Net
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