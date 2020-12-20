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Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi

Faizsiz ev alma projesinden ev alan bir tüketici açtığı davayı kazandı.
 20 Aralık 2020 00:05
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Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi

Sakarya'da çalışan bir memurun, çekilişle ev edindirme organizasyonu yapan bir şirketten ev almış ancak daha sonra 'Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesi için dava açmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesi, memur lehine karar vermiş, Bölge Adliye Mahkemesi de dava açılan miktar 2020 yılı için 5.390 TL'den düşük olduğu için yapılan istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir.
Memurlar.Net
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