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Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, tek başına facebookta eski eş ile olan fotoğrafların paylaşılması, "boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama" olgusunu göstermez kararı verdi.
 20 Aralık 2020 00:10
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Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?

Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesileceği, bu kişilere ödenmiş olan tutarların geri alınacağı yönünde yasal düzenlemeler bulunmaktadır.

Anılan gelir ve aylıkların kesilmesine yönelik işlemin iptali istemiyle açılan davalarda nasıl sonuca gidilmesi gerektiği sorusuna yanıt veren, Av. Ümit Erdem'e göre; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için davacı ve boşandığı eşinin fiilen birlikte yaşayıp yaşamadıklarının araştırılarak, davacı ile boşandığı eşinin kayıtlı adresleri yönünden ayrı ayrı geniş kapsamlı, titizlikle ve gerekirse bilgi edinilen şahısların isim ya da sıfatları da tutanağa eklenmek suretiyle, beyan edilen adreslerde fiilen oturup oturmadıkları, birlikte yaşayıp yaşamadıkları kolluk ve benzeri deliller marifetiyle araştırılmalı, çelişki oluşursa giderilmeli; böylece "boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama" olgusunun mevcut olup olmadığı, toplanan tüm kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.

BOŞANDIKTAN SONRA, FACEBOOK'TA ESKİ EŞ İLE BİRLİKTE GÖRÜNÜLEN FOTOĞRAF PAYLAŞMAK.

11.11.2020 tarihinde verilen emsal niteliğindeki Yargıtay Kararı'na değinen Av. Arb. Ümit Erdem; somut olayda Sosyal Güvenlik Denetmeni'nin hazırlamış olduğu Rapor'da; Facebook üzerinden elde edilen, davacının ve boşandığı eşinin birlikte görüldüğü fotoğraflara dayanılarak davacının aylığının kesildiğini, Mahkeme tarafından da Facebook'ta paylaşılan fotoğraflara vurgu yapılarak davanın reddine karar verilmiş ise de Yargıtay'ca anılan kararın eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olması sebebiyle bozulduğunu belirtti.

YARGITAY; FOTOĞRAF YETMEZ, BOŞANILAN EŞ İLE EYLEMLİ OLARAK BİRLİKTE YAŞANILIP YAŞANILMADIĞI ARAŞTIRILMALI

Av. Ümit Erdem'in aktardığına göre 11.11.2020 tarihli Yargıtay (10.) Hukuk Dairesi'nin, Yerel Mahkeme'ye gösterdiği ve önerdiği yöntem şöyledir; Tarafların göstereceği tüm kanıtlar toplanmalı, bildirilen ve dinlenilmesi istenilen tanıkların ifadeleri alınmalı, davacı ile boşandığı eşinin yerleşim yerlerinin saptanmasına ilişkin olarak; Muhtarlık'tan ikametgah senetleri elde edilmeli, ilgili Nüfus Müdürlükleri'nden sağlanan nüfus kayıt örnekleri ile yerleşim yeri ve diğer adres belgelerinden yararlanılmalı, adres değişiklik ve nakillerine ilişkin bilgilere ulaşılmalı, özellikle ilgili Nüfus Müdürlüğü'nden adres hareketleri, tarihleriyle birlikte istenilmeli, ilgililerin su, elektrik, telefon aboneliklerinin hangi adreste kimin adına tesis edildiği saptanmalı, seçmen bilgi kayıtları getirtilmeli, varsa çalışmaları nedeniyle resmi/özel kurum ve kuruluşlara verilen belgelerde yer alan adresler dikkate alınmalı, medula sisteminde kayıtlarda görülen adresler ilgili sağlık kuruluşlarından araştırılmalı, eşlerin boşanma sebebi, boşanma ilamında velayet, çocukla kişisel ilişki, nafaka, tazminat hükümleri varsa nasıl yerine getirildikleri belirlenmeli, taraflar adına açılan banka hesaplarında kayıtlı yerleşim yerleri saptanmalı, boşanan eşlerin kayıtlı oldukları bölge/bölgeler yönünden geniş kapsamlı Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı araştırması yapılmalı, anılan mahallelerde görev yapmış/yapmakta olan Muhtar ve Azalar'dan istem hakkında düşünce edinmeye yetecek kadarının tanık sıfatıyla bilgi ve görgülerine başvurulmalı, böylelikle "boşanılan eşle eylemli olarak birlikte yaşama" olgusunun gerçekleşip gerçekleşmediği, toplanan kanıtlar ışığı altında değerlendirildikten sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
Memurlar.Net
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