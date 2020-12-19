1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı

Prof. Dr. Nurgül Ceran, "Kovid-19'un şakası yoktur. Hasta olmamak için elimizdeki en önemli silah aşı ve bunu da fırsat olarak değerlendirmeliyiz." dedi.
 19 Aralık 2020 23:45
+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Nurgül Ceran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele döneminde birkaç gün içinde şiddetli bir seyirle hayatını kaybeden veya son anda hayata dönen, yoğun bakımda günlerce yaşam savaşı veren pek çok hastaya şahit olduklarını belirterek, "Yani Kovid-19'un şakası yoktur. Hasta olmamak için elimizdeki en önemli silah aşı ve bunu da fırsat olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

Prof. Dr. Ceran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda özellikle Türkiye'de aşı karşıtlığının belirgin olarak arttığını, burada bazı doktorların aşı konusunda medya aracılığıyla ısrarlı ve sürekli olumsuz görüş belirtmesinin zaman içinde toplumda karşılık bulduğunun düşünüldüğünü aktardı.

Dünyada doğal, organik beslenme, beslenme trendleri ve ilaç karşıtlığı ortaya çıktığını dile getiren Ceran, böyle bir trendde aşı karşıtı söylemlerin toplum tarafından kısa sürede benimsendiğini ifade etti.

Ceran, "Aşının içindeki koruyucu maddelerin zararlı olduğu şeyler veya aşının milyonda bir olan yan etkisinin sürekli dile getirilmesi toplum üzerinde korku temelli olumsuz bir etki bırakmıştır. Aşıda nadir görülen bu yan etkiler aslında hastalıkta daha sık ortaya çıkmaktadır. Bu sağlık profesyonellerince bilinmektedir ama gürültülü tartışmaların arasında vatandaşa ulaşamamaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 enfeksiyonunun ortaya çıkmasının, bunun yıllar önce filmlerde, bazı romanlarda işlenmesinin komplo teorilerinin artmasına neden olduğunu vurgulayan Ceran, şöyle devam etti:

"Komplo teorileri de aşı karşıtlığını artırmıştır. 'Zaten bu virüs herkesi aşılamak için laboratuvarda üretildi.' gibi söylemler sosyal medyada sıkça yer almaktadır. Bütün bu teorileri bir yana bırakalım, geldiğimiz noktada enfeksiyon ülkemiz için çok yaygınlaşmış durumdadır. Bunun üstesinden ancak diğer önlemlerle birlikte aşı olarak gelinebilecektir. Aşı temin edildiğinde toplumda ne kadar çok kişi aşılanırsa duyarlı kişi sayısı o oranda azalacak ve enfeksiyon yayılım zinciri kırılmış olacaktır. Aşılamada genel kural toplumun yüzde 90'ı aşılanırsa o etkene karşı herkes aşılanmış gibi korunmanın elde edilmesidir. Yani aşılanmayan az sayıda kişi de (enfeksiyon etkeni bağışık kişi sayısının çokluğu nedeniyle kişiden kişiye bulaşamayacağı için) aşılananlardan dolaylı olarak yararlanmaktadır. Aşı karşıtlığı nedeniyle bu oran düşük kalırsa, toplumun geneli için böyle bir korunmadan söz etmek mümkün olmayacaktır. Kovid-19 enfeksiyonunda izolasyon, maske, mesafe, hijyen gibi diğer önlemlere ek olarak yaygın aşılamayla salgının üstesinden gelinebileceği düşünülmektedir."

"Çin aşısı inaktif aşı olup denenmiş ve etkinliği bilinen bir teknikle üretilen aşıdır"

Prof. Dr. Nurgül Ceran, bilimsel ortamlarda yapılması gereken tartışmaların toplumun önünde yapılmasının vatandaşta akıl karışıklığına neden olduğunu, bilim insanlarının bu tartışmaları toplumun önünde yapmamaya özen göstermesi gerektiğini söyledi.

Ceran, "Bir grup araştırmacı aşı yararlı derken, diğer grubun devamlı zararlarını ön plana çıkarması, bilerek veya bilmeyerek yanlı davranması, bilgi kirliliğini artırmakta ve komplo teorisi üretenlere malzeme vermektedir. Bu süreçte bilgisine başvurulan kişilerin basın önünde tutarlı olmaya özen göstermeleri önemlidir. Sosyal medyaya malzeme olabilecek, yanlış anlamalara neden olabilecek konulara girilmemelidir." tavsiyesinde bulundu.

Çin'den gelecek inaktive aşıda Faz-3 çalışmalarının yakında tamamlanmış olacağının bildirildiğini hatırlatan Ceran, şöyle devam etti:

"Faz-3 çalışmaları bir ilacın/aşının etkinliğinin ve yan etkilerinin geniş kitlelerde (40-50 bin) denenmesi demektir. Sağlık otoritelerince bu süreç tamamlandıktan sonra aşıların ülkemize alınacağı belirtilmektedir. Vatandaşa sunulmadan önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bütün ilaçlarda olduğu gibi bu aşılara da güvenlik testleri uygulayacağı belirtilmektedir. Bir aşının nerede üretildiği değil, etkinliği önemlidir. Etkinliği gösterilmişse, yan etkisi de yoksa gerisi önemli olmamalıdır. Çin aşısı denen aşı, ayrıca inaktif aşı olup şimdiye kadar denenmiş ve etkinliği bilinen bir teknikle üretilen aşıdır. Aşılardan bazılarının etkili olduğu yapılan toplantılarda bildirilmiştir."

"Bir anlık tedbirsizlik bizi çok zorlu bir mücadelesinin içine atabilir"

Üç aşıda Faz-3 çalışmalarının tamamlandığının açıklandığını ifade eden Ceran, "Yine de Kovid-19 aşıları için şu anda pek çok bilinmeyen mevcuttur. Bunlar koruyuculuğun ne kadar süreceği, antikor düzeyi düşse bile koruyuculuğun devam edip etmeyeceği, mutasyon gelişirse etkinliğinin devam edip etmeyeceği gibidir. Çok yeni geliştirilen aşılar olduğu için, yıllar sonra görülebilecek yan etkilerin ortaya çıkması için yeterli zaman yok fakat sonlandırılması gereken bir salgın söz konusudur." şeklinde konuştu.

Ceran, salgında, kişilerde hastalığın nasıl bir seyir izleyeceğinin, kimlerde ölümcül olacağının, riskli kişiler dışında başlangıçta öngörülemediğine dikkati çekerek, "Birkaç gün içinde şiddetli bir seyirle hayatını kaybeden veya son anda hayata dönen, yoğun bakımda günlerce yaşam savaşı veren pek çok hastaya şahit olmaktayız. Yani Kovid-19'un şakası yoktur. Hasta olmamak için elimizdeki en önemli silah aşı ve bunu da fırsat olarak değerlendirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Ceran, herkesin her an enfekte olup, virüse yakalanabileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir anlık tedbirsizlik, bizi çok zorlu bir hastalık mücadelesinin içine atabilir. Benim gözlemim enfeksiyonun yayılmasında en büyük risk yakın çevredir. Herkes arkadaşından, çocuğundan, ebeveyninden enfekte olacağını düşünmediği için bu kişilerle korkmadan temas etmektedir. Yakın mesafe bir çay içmek, 1-2 dakika sohbet etmek bulaş için yeterli olmaktadır. Semptomu olan hastaya karşı herkes gerekli önlemleri çoğunlukla almaktadır. Semptomlar başlamadan önceki 2 günlük bulaştırıcılık dönemi çok önemlidir. Asıl bulaş bu dönemde kişiler önlem almadığı için olmaktadır. Bizim yapmamız gereken herkesi enfekte kabul edip, mesafeli ve korunma önlemlerine uygun davranmaktır. Gerekli değilse kalabalık ortamlarda bulunmamak ve her zamanki önlemlere uymaya devam etmek, aşı imkanı elde edildiğinde aşı olmak en akılcı yaklaşımdır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
20 Aralık 2020 00:03		 'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'
19 Aralık 2020 21:48
Hasta ve vaka sayısında dikkat çeken düşüş yaşandı
19 Aralık 2020 19:27		 Doç. Dr. Topçu: Okul çağı aşıları ihmal edilmemeli
19 Aralık 2020 16:31
'Bu hastalıktan insanların gerçekten korkması gerekiyor'
19 Aralık 2020 15:50		 3 sağlık çalışanı daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
17 Aralık 2020 23:48
Prof. Dr. Canatan'dan koronavirüse 'ahtapot' benzetmesi
17 Aralık 2020 22:05		 Prof. Dr. Tevfik Özlü: Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek
17 Aralık 2020 21:57
Ağır hasta sayısı uzun bir aradan sonra düştü
17 Aralık 2020 19:03		 Kovid-19 pandemisinde yeni umut: Aşılar
16 Aralık 2020 20:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 1
ışıklar içinde uyusun 9
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 2
çiftçinin tarım kredi borcu 2
Kayıp şehir Z 3
19.12.2020 gaziantep'te hastanede patlama 2
gülümsemek 1
sude 1
polise adres soran genç 1
Bir dakikalık hizmeti bir saatte veren görevli 4
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam