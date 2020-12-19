1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

30 yıldır mağarada yaşıyor

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Bozağaç Mahallesi'nden Mustafa Öztürk, doğa sevgisi nedeniyle 30 yıldır eve dönüştürdüğü mağarada yaşamını sürdürüyor. Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor.
 19 Aralık 2020 23:49
+Aa- Yazdır
30 yıldır mağarada yaşıyor

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Bozağaç Mahallesi'nden Mustafa Öztürk, doğa sevgisi nedeniyle 30 yıldır eve dönüştürdüğü mağarada yaşamını sürdürüyor. Kendini "doğa aşığı" olarak tanımlayan Öztürk, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağlıyor.

Bozağaç Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki Menekşe adı verilen mağarada yaşayan Mustafa Öztürk (60), doğayla iç içe yaşamayı çok sevdiğini, mağarada ise huzur bulduğunu söyledi.

Küçükken, ailesine ait hayvanları otlatmak için sürekli olarak Menekşe Mağarası civarına geldiğini anlatan Öztürk, "Hep böyle bir yerde, yeşille ve doğayla iç içe bir yaşamın hayalini kurardım. Yıllar sonra bu hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

30 yıl önce yalnızlığı seçerek mağaraya yerleşmeye karar verdiğini belirten Öztürk, "Köylülerin hayvanlarını koyması nedeniyle Menekşe Mağarası çok kirliydi. Ancak, titiz bir çalışmayla mağarayı yaşanılabilir bir hale getirdim. İçerisinde sobam ve yatağım var. Tüm günümü burada geçiriyorum. Kedilerim ve kuşlarım var. En iyi arkadaşım onlar. Doğada huzur buluyorum. Kent yaşamının kargaşasından uzak bir yaşam sürüyorum" diye konuştu.

Yolcuların uğrak yeri

Öztürk, mağaraya sık sık köyden ziyaretçilerinin geldiğini belirterek, geçimini ise Aydıncık-Gülnar karayolunu kullanan yolculara çay satarak sağladığını ifade etti.

Mağara içerisindeki havuzda balık ürettiğini ve taş oymacılığı yaparak zamanını değerlendiren anlatan Öztürk, Menekşe Mağarasının içerisini oyarak desen ve resimlerle donattığını ve yaptığı figürlerin yoldan geçenlerin fazlaca ilgisini çektiğini kaydetti.

Mağaranın ismini dönemin Turizm Bakanı Fikri Sağlar verdi.

Mağaranın isminin 1993 yılında Kültür Bakanlığı yapan Fikri Sağlar tarafından verildiğini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"60 yaşındayım. Mesleğim marangozluktu. Mesleğimi bırakarak 1989 yılının kasım ayında bu mağaraya geldim. Mağarada yaşamaya karar verdim. Bu mağarada o yıllarda keçiler yatıyordu. Burasını çobanlar ağıl olarak kullanıyorlardı. Mağarayı zaman içerisinde temizledim. 1993 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar buraya gelerek buranın ismini Menekşe Mağarası koyalım dedi. Fikri Sağlar buranın ismini Menekşe Mağarası koydu. Yine 1993 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Halil Cin tarafından 1993 yılında mağaranın Menekşe Mağarası olarak açılışı yapıldı. 1994 yılında Kleopatra resmini kayalara oydum. Burası 537 metrekare. Burayı tabiata uygun olarak çıkartmalar yaptım. Halen yapmaya devam ediyorum."

Askerliğini Nevşehir'de yaptığını söyleyen Öztürk, "Kapadokya bölgesindeki oyma taşlar hep ilgimi çekerdi. Oradaki doğal güzellik beni hep etkilemişti. Yine Pamukkale'deki doğal güzellikler de beni her zaman etkilemiştir. Ben de bu tabiata uygun olarak buraları doğal hayata döndürdüm" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü
20 Aralık 2020 08:21		 BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'
20 Aralık 2020 07:57
Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir
20 Aralık 2020 07:51		 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu
20 Aralık 2020 07:30
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
20 Aralık 2020 07:15		 Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok
20 Aralık 2020 07:05
Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor
20 Aralık 2020 06:57		 Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 06:35
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
20 Aralık 2020 00:03		 Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı
19 Aralık 2020 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı
07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
00:46 - 16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tv karşısında uyuyakalmak 4
iftira 2
başkalarına yardım etmek 1
türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız 1
başkalarının dediklerinden etkilenmek 2
Yağma 2
Büyük Yazar Yaşar Kemal 4
Akıllı insanların duygusuz oluşu 3
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 1
tutunamayanlar 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam