Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Samsun'da 112'de görev yapan ambulans şoförü yakalandığı koronavirüs hastalığından hayatını kaybetti.
|20 Aralık 2020 00:03
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Samsun'da 112'de görev yapan ambulans şoförü yakalandığı korona virüs hastalığından hayatını kaybetti.
Samsun İl Ambulans Servisi Başhekimliği Çarşamba 112 İstasyonu'nda ambulans şoförü olarak görev yapan Sefa Ataseven, Covid-19 teşhisiyle Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ataseven yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sefa Ataseven'nin yarın saat 11.00'de Çarşamba ilçesindeki Beylerce Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
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