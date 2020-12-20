Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de 31 adet Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Erasmus Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğretim Görevlisi ilanı verildiği ve özel şart olarak " Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak, Eski Türk Edebiyatında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak ." olduğu görülmektedir.

İlgili kadro için belirlenen özel şart hakkındaki eleştirilerimizi üç başlıkta sunalım:

A) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANININ BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN

Bilindiği üzere, Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Ülkemizde yükseköğretim kurumları personeli ile öğrencilerinin yararlandığı bu programın koordinasyonu Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir.

Bununla birlikte, hareketlilik alanı olarak bakıldığında Avrupa kıtasında yer alan ülkeler bu kapsamda olduğundan, haliyle üniversitelerde bu işlemleri yürütmek üzere İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere yabancı dili oldukça iyi düzeyde kişiler istihdam edilmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde doktora yapmış bir adayın Erasmus Koordinatörlüğünün hizmet alanına bakıldığında oldukça ilgisiz görünmektedir. Bu türden değişim hareketliliğe yönelik uygulamalı birimlerde İngiliz dilinde yetkin kişilerin çalıştırılması kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından daha uygun olacaktır.

B) YABANCI DİL ŞARTI YÖNÜNDEN

09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinde yer alan "Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır ." hükmü yer almaktadır.

Erasmus Koordinatörlüğünün yabancı dille ilgili uygulamalı bir birim olduğu açık olduğundan, ilanda aranan yabancı dil şartının 50 değil, 80 olması gerektiği açıktır. İlandaki yabancı dil şartının düzeltilmesi gerekmektedir.

C)DERS VERME TECRÜBESİ YÖNÜNDEN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu "uygulamalı birim" olarak belirtilmiştir. Uygulamalı birim öğretim görevlisi kadroları ders verme yükümlülüğü bulunmayan, üniversitelerdeki idari birimlerde görev alan kişilerdir.

Üniversite tarafından Erasmus Koordinatörlüğüne alınacak kişide yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesi aranması uygulamalı birim öğretim görevlisi istihdamının mantığına ters düşmektedir. Ders vermeyecek bir kişide, ders tecrübesi aranması ancak ilana başvuruları sınırlandırmaktadır.

Sonuç olarak, ilgili yükseköğretim kurumunun Erasmus Biriminde çalıştıracağı öğretim görevlisi için aradığı şartlar ile ilgili yönetmelikte aranan özel şartlara uygunluk bakımından yeniden değerlendirmesinde büyük fayda olduğu düşünülmektedir.