Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında 3 hata birden yaptı
|20 Aralık 2020 11:55
|+Aa- Yazdır
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 10 Aralık 2020 günlü Resmi Gazete'de 31 adet Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.
Söz konusu kadroları incelediğimizde, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından Erasmus Koordinatörlüğünde çalıştırılmak üzere Öğretim Görevlisi ilanı verildiği ve özel şart olarak "Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak, Eski Türk Edebiyatında doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders vermiş olmak." olduğu görülmektedir.
İlgili kadro için belirlenen özel şart hakkındaki eleştirilerimizi üç başlıkta sunalım:
A) TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ALANININ BELİRLENMESİ YÖNÜNDEN
Bilindiği üzere, Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Ülkemizde yükseköğretim kurumları personeli ile öğrencilerinin yararlandığı bu programın koordinasyonu Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmektedir.
Bununla birlikte, hareketlilik alanı olarak bakıldığında Avrupa kıtasında yer alan ülkeler bu kapsamda olduğundan, haliyle üniversitelerde bu işlemleri yürütmek üzere İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere yabancı dili oldukça iyi düzeyde kişiler istihdam edilmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatının Eski Türk Edebiyatı kürsüsünde doktora yapmış bir adayın Erasmus Koordinatörlüğünün hizmet alanına bakıldığında oldukça ilgisiz görünmektedir. Bu türden değişim hareketliliğe yönelik uygulamalı birimlerde İngiliz dilinde yetkin kişilerin çalıştırılması kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından daha uygun olacaktır.
B) YABANCI DİL ŞARTI YÖNÜNDEN
09 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinde yer alan "Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır." hükmü yer almaktadır.
Erasmus Koordinatörlüğünün yabancı dille ilgili uygulamalı bir birim olduğu açık olduğundan, ilanda aranan yabancı dil şartının 50 değil, 80 olması gerektiği açıktır. İlandaki yabancı dil şartının düzeltilmesi gerekmektedir.
C)DERS VERME TECRÜBESİ YÖNÜNDEN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu "uygulamalı birim" olarak belirtilmiştir. Uygulamalı birim öğretim görevlisi kadroları ders verme yükümlülüğü bulunmayan, üniversitelerdeki idari birimlerde görev alan kişilerdir.
Üniversite tarafından Erasmus Koordinatörlüğüne alınacak kişide yükseköğretim kurumlarında en az beş yıl ders verme tecrübesi aranması uygulamalı birim öğretim görevlisi istihdamının mantığına ters düşmektedir. Ders vermeyecek bir kişide, ders tecrübesi aranması ancak ilana başvuruları sınırlandırmaktadır.
Sonuç olarak, ilgili yükseköğretim kurumunun Erasmus Biriminde çalıştıracağı öğretim görevlisi için aradığı şartlar ile ilgili yönetmelikte aranan özel şartlara uygunluk bakımından yeniden değerlendirmesinde büyük fayda olduğu düşünülmektedir.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kalkınma Ajanları sonuç listelerinde puanları yayınlamıyor
19 Aralık 2020 14:39
|İç mekan tasarımı programına neden fizikçi alınır?
19 Aralık 2020 00:04
|KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğu, 2021'de atananlar için de uygulanacak mı?
18 Aralık 2020 14:51
|8 bin polis alımı başvurusu için son günler
18 Aralık 2020 08:46
|EKPSS cevap kağıtları erişime açıldı
17 Aralık 2020 12:23
|2020 EKPSS sonuçları açıklandı
17 Aralık 2020 11:30
|Sözleşmeli sağlık personeli alımında 5 pozisyon boş kaldı
15 Aralık 2020 15:53
|2020/14 KPSS Tercih sonuçları açıklandı
15 Aralık 2020 15:38
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden kişiye özel sözleşmeli personel alım ilanı
14 Aralık 2020 16:38
|Kimya bölümü mezunları sağlık personeli olarak atanabilir mi?
14 Aralık 2020 10:05