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Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme

Yeni yapılacak apartmanlarda her daire için otopark bulundurulmasını zorunlu hale getiren yönetmelik 7. defa ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yazıyla yönetmeliğin başlangıç tarihi 31 Mart 2021 tarihine ertelendi.
 20 Aralık 2020 00:38
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Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme

Yeni yapılacak apartmanlarda her daire için otopark bulundurulmasını zorunlu kılan yönetmelik 7. defa ertelendi.

Normalde 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulanması gereken otopark zorunluluğu, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle 31 Mart 2021 tarihine uzatıldı.

3 YIL ÖNCE RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; ilk kez 22 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan ancak uygulama tarihi 1 Haziran 2018 tarihi olarak belirlenen yeni yönetmelikle, normalde her 3 daireye 1 otopark yapma zorunluluğu 'her 1 daireye 1 otopark' şeklinde değiştirilmişti.

Yönetmeliğe göre, ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılacak. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı da tamamen otopark yapılabilecek.

OTOPARK AYRILMAZSA RUHSAT VERİLMEYECEK

Otopark yapılamayan binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum da tapuya şerh edilecek. Bu şekilde otopark yeri ayırmayan binalara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri verilmeyecek.

Özellikle büyükşehirlerde otopark sorununu çözeceği belirtilen düzenleme müteahhitlerin itirazına rağmen yayımlanmıştı. Ancak uygulamaya geçirmek bugüne kadar mümkün olmadı.

7. KEZ ERTELENDİ

Normalde 1 Haziran 2018 gününden itibaren uygulamaya başlaması gereken düzenleme bir gün kala değiştirilerek 1 Ocak 2019'a ertelendi. Yeni uygulama tarihleri sürekli değiştirilerek 30 Haziran 2019, 31 Aralık 2019, 31 Mart 2020, 30 Haziran 2020 ve 31 Aralık 2020 şeklinde ertelendi. En son yeni tarih 31 Mart 2021 olarak ilan edildi.
Memurlar.Net
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