Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi
|20 Aralık 2020 06:23
|+Aa- Yazdır
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bol hamsiyle dönen balıkçılar, hamsinin kilogramını 8 liradan satmaya başladı.
Trabzon, Balıkesir, İstanbul ve Samsun'dan denize açılan balıkçılar rotalarını İğneada'ya çevirdi. Balıkçıların mesaileri bereketli tamamlandı.
Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan kasalar dolusu hamsi çekildi.
Balıkçı teknelerinde yoğun mesai yaşayan tayfalar, kasalar dolusu balığı limanda bekleyen kamyon ve tırlara yükledi.
- Hamsinin kilogramı 8 lira
Balıkçılardan Mehmet Özaydın, AA muhabirine, denizde hamsinin bol olduğunu belirterek yaklaşık 1000 kasa ile limana döndüklerini söyledi.
Hamsi bereketinin balıkçının yüzünü güldürdüğünü ifade eden Özaydın, iki gündür İğneada açıklarında avlandıklarını anlattı.
Balıkçılardan Mehmet Ali Alakuş da bu yıl hamsinin bol olduğunu ifade etti.
Çok güzel bir av dönemi yaşadıklarını söyleyen Alakuş, "Bereket iyi. Hamsi bu yıl güzel para kazandırıyor. İnşallah biraz daha devam eder. Palamuttan umduğunu bulamayan balıkçının yüzü hamsi ile gülüyor. Hamsi zaten halk balığı, herkes tüketiyor. Bugün 600 kasa ile limana döndük. Sabah ise 1500 kasa yakaladık. Birazdan yeniden denize açılacağız." dedi.
Karakuş, hamsiyi kilogramı 8 liradan sattıklarını kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Van'da korkutan deprem!
20 Aralık 2020 08:00
|43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'
20 Aralık 2020 06:52
|Çıldır Gölü'nde yıldızların görsel şöleni
19 Aralık 2020 23:46
|Pandemi nedeniyle emlak fiyatları katlandı
19 Aralık 2020 21:49
|İstanbul Boğazı'nda çöp adacıkları oluştu
19 Aralık 2020 20:23
|Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
19 Aralık 2020 19:04
|Tuzla Sulak Alanı'nda göçmen kuş akını yaşanıyor
19 Aralık 2020 18:27
|Ekmek teknesi yanan karton toplayıcısını Vali teselli etti
18 Aralık 2020 22:59
|Başkan Yardımcısı mide kanserinden hayatını kaybetti
18 Aralık 2020 22:40
|Validen uyarı: HES Kodu eşleştirmesi yapmayanlar kullanamayacak
18 Aralık 2020 22:19