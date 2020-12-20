1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok

Kanada'da sadece bir kişiye 9 doz aşı düşüyor, Hindistan, 1,6 milyarlık sipariş verdi. Zengin ülkeler aşının yüzde 54'ünü şimdiden satın aldı.
 20 Aralık 2020 07:05
+Aa- Yazdır
Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok

Dünya genelinde 76 milyon kişiye bulaşan ve yaklaşık 1,7 milyon insanını hayatını kaybetmesine yol açan COVID-19'u engellemesi beklenen aşı kasımda piyasaya sürülmeye başladı. Dünya çapındaki ülkeler ve kuruluşlar tarafından yaklaşık 7,86 milyar doz aşı satın alındı. Bill & Melinda Gates Vakfının desteğiyle Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi tarafından derlenen verilere göre aşı dağılımında ciddi adaletsizlikler görülüyor.

REKOR HİNDİSTAN'DA

BM ve DSÖ'nün aşı dağıtımında eşitlik taahhüdüne rağmen, ülkeler, nüfuslarının çok üzerinde aşı siparişi veriyor. Şu ana kadar onaylanmayanlar dail teyitli satılan aşılar 7,7 milyar doza ulaştı. 3,9 milyar doz aşı için de müzakereler sürüyor. Yüksek gelirli ülkeler şu anda daha büyük doz paylarını satın alıyor olsalar da Hindistan 1,6 milyar doz ile diğer bütün ülkelerden daha fazla aşı siparişi veren ülke oldu. ABD, buna kıyasla 1,1 milyar dozu önceden satın aldı ve bu sayı, Hindistan'ın satın aldığı miktardan daha az olmasına rağmen Hindistan'ın gelişmekte olan 1,3 milyar vatandaşına kıyasla ABD'de yaklaşık 330 milyon kişi var. Yüksek gelirli ülkeler 4 milyar dozdan fazla yani neredeyse aşıların %54'ünü satın aldı. Buna karşılık düşük ve orta gelirli ülkeler %34'ün biraz üzerinde alım yaptı.

BİR KİŞİYE 9 DOZ

38 milyonluk nüfusu ile Kanada, kişi başına dokuz doza denk gelen 350 milyon aşı siparişi vererek diğer herhangi bir ülkeye kıyasla kişi başına en yüksek dozu ayıran ülke oldu.

200 AŞI DAHA GELECEK

Şu anda, yüksek hızda geliştirilmekte ve test edilmekte olan 200'den fazla aşı adayı var. Ancak ön satışı yapılan aşı adaylarının tamamının test aşamasını geçemeyeceği gibi bir ihtimal de var.

AŞI OLSANIZ DA MASKESİZ GEZMEYİN

Çin aşı araştırma ve geliştirme çalışma grubu başkanı Zeng Yixin, acil aşılama programının kış döneminde ülkede devam edeceğini söyledi. Yixin, "Kış ve ilkbahar mevsimlerinde bazı önemli nüfus grupları arasında yeni koronavirüs aşılama çalışmaları yürütmek, salgın önleme için büyük önem taşıyor" dedi. Zeng, ilk önce aşılanacak kadar şanslı olanların yine de fiziki mesafe kurallarına uymaya devam etmeleri, ellerini iyice yıkamaları ve bir yüz maskesi takmaları konusunda uyardı. Çin yetkilileri, kullandığı aşıların "verimli ve güvenli" olduğundan emin olsalar da hiçbir aşının virüse karşı yüzde 100 koruma sağlayamadığını duyurdu.

EN ÇOK SATAN OXFORD

Oxford Üniversitesi aşısı, satılan 2,7 milyardan fazla dozla şimdiye kadarki en popüler aşıdır. Akademik kurum, AstraZeneca ile birlikte her biri Hindistan ve ABD'ye 500 milyon aşı ve Avrupa Birliği'ne 400 milyon aşı dağıtıyor. Covid-19 aşılarının en çok satan ikinci şirketi olan Novavax, önceden 1,3 milyar doz sattı. Şimdiye kadar, Pfizer-BioNTech ve Moderna, üretilen toplam aşı dozlarının sırasıyla %10 ve %6'sını önceden sattı.

OSMAN SAĞIRLI
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü
20 Aralık 2020 08:21		 BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'
20 Aralık 2020 07:57
Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir
20 Aralık 2020 07:51		 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu
20 Aralık 2020 07:30
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
20 Aralık 2020 07:15		 Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor
20 Aralık 2020 06:57
Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 06:35		 Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
20 Aralık 2020 00:03
30 yıldır mağarada yaşıyor
19 Aralık 2020 23:49		 Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı
19 Aralık 2020 23:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:31 - Üniversitede 'taciz' raporu: Kuytuda değil, açıkta yapmış08:21 - Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü08:09 - 12 günlük bütçe maratonu böyle geçti: Renkli ve elektrikli08:00 - Van'da korkutan deprem!07:57 - BTK uyardı: Telefonda 'çene çalmayın'07:51 - Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir
07:41 - Pandemi siber korsanlığı artırdı07:30 - 'Made in Türkiye' dünyanın dört bir yanındaki hastalara nefes oldu07:23 - CHP'li belediye bataklık olmuş07:15 - Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları07:05 - Aşıda adaletsizlik! Zengine var, fakire yok06:57 - Meteoroloji 4 ili bu sabah için uyardı! Kar bekleniyor
06:52 - 43 ilin geçiş noktasında denetim: 'Korona virüse geçit yok'06:44 - Polis aracına çarpan şahısların 'şoför benim' tartışması06:35 - Gölcük Müftüsü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti06:23 - Limana yüzlerce kasa hamsiyle döndüler: Kilosu 8 liraya indi06:15 - Minibüs ile filyasyon ekibini taşıyan araç çarpıştı: 5 yaralı
00:56 - Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Murat Bardakçı: Mevlana törenlerinde, 747 yıldır böyle garabet görmedik
Özel kalem müdürü kadrolarına atamalar düzene sokulmalı: 2 dönemde 19 kişi
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
16 ülkeye 60 bin solunum cihazı
Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
Her daireye otopark yönetmeliğine 7. erteleme
Facebookta eski eşle olan fotoyu paylaşmak dul maaşının iptalini gerektirir mi?
İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında Netanyahu'ya yapıldı
En çok okunan çocuk kitapları
Memur ile sözleşmeli personel arasındaki farklar neler? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelir gider dengesizliğini aşmanın yolu 2
galiz 1
baba 7
cringe olmak 2
Burada hiç vaka görülmedi 1
son 5
yüzyıllık yalnızlık 7
Osman Bedreddin Hz. 3
bu nasıl dünya 4
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam