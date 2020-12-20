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CHP'li belediye bataklık olmuş

Adana'da rüşvet istenen işadamlarının şikayetleri üzerine başlatılan soruşturma CHP'li Ceyhan Belediyesi'ndeki "büyük vurgun çetesi"ni ortaya çıkardı. Görevden alınan CHP'li eski belediye başkanı Kadir Aydar'in "elebaşı" olarak gözaltına alındığı soruşturmada gözaltına alınan diğer isimler şunlar: 1 belediye başkan yardımcısı, 2 belediye meclis üyesi, imar müdürü, 4 belediye personeli, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı ve 13 iş insanı.
 20 Aralık 2020 07:23
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CHP'li belediye bataklık olmuş

Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli 4 ilde eşzamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Aralarında mazbatası mart ayında iptal edilip görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da bulunduğu 23 kişi, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Belediye binası ve şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldı. Suç örgütü elebaşı Kadir Aydar, mevcut belediye başkan yardımcısı Cemal Gürsel İlçi, 2 belediye meclis üyesi (Umut Topal), İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, 4 belediye personeli (Şevkat Açan, Halil Katıtaş, Mehmet Veysel Beştaş), Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can ile müteahhitler Murat İnanır ve Metin D.'nin de aralarında bulunduğu 13 iş insanı emniyette sorguya alındı.

10 AYLIK TEKNİK TAKİP

Soruşturma, kendilerinden rüşvet istenen iş insanlarının şikayetleri üzerine başladı. Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın, Aydar'ın talimatıyla İmar Müdürü Gül Derya Demir'in de bulunduğu bazı belediye görevlilerinin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikleri gerekçe gösterip rüşvet istedikleri iddiası üzerine başlatıldığını açıkladı. Ayrıca şüpheliler hakkında 5 Şubat'ta iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındığı kaydedildi. Şüphelilere, "usülsüzlük, mühür kaldırmak, kaçak yapılara rüşvet karşılığı göz yummak, iskanı olmayan binalara rüşvet karşılığı iskan vermek, Ceyhan Belediyespor'a usulsüz bağış yapılmasını sağlamak" suçlamaları yöneltildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019'da yerel seçimlerinde "Ceyhan'ı bölgenin yıldızı yapacak" diyerek aday gösterdiği Kadir Aydar'ın suç dosyası hayli kabarık. Kesinleşmiş 20 ay hapis cezası olduğu için mazbatası iptal edilen Aydar'ın, "Silahlı yağma, silah zoruyla zorla senet imzalatma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, basit yaralama, mala zarar verme, korku, kavga ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme suçlamasından" dosyaları var. CHP'li Aydar'ın 31 Mart seçimleri öncesi hazırladığı belediye meclis üyesi aday listesinde de PKK ile bağlantıları olduğu iddia edilen HDP'li 4 isim yer alıyordu.

Beddualar savurdu

Operasyon öncesi evinde sosyal medyadan canlı yayın yapan Kadir Aydar'ın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı. "Hayatım boyunca rüşvet yemedim, rüşvet almadım. Kim diyorsa Allah bin belasını versin" diye beddua eden Aydar, emniyete götürülürken de "Bana kimse rüşvet veremez. Rüşvet almadım. Almam da. Ben en namuslu müteahhidim" diye bağırdı.

Burak Doğan

Yeni Şafak
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