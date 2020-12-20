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Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir

İkinci dönem yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" dedi
 20 Aralık 2020 07:51
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Yüz yüze eğitim yeniden kademeli açılabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını hatırlatarak, ikinci dönem yüz yüze eğitime kademeli geçiş yapılabileceğini belirtti.

Milliyet'ten Şaduman Unutmaz ve Burak Tekin'in haberine göre; Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yüz yüze eğitime geçişi birkaç kriter ile birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi. Önce toplumda koronavirüsün yaygınlığının ne durumda olduğuna bakılması gerektiğine vurgu yapan İlhan, "Okullar acaba enfeksiyonda nasıl bir rol oynuyor, bunu değerlendirmek gerekiyor. Şu ana kadar yapılan değerlendirmelerde okullarda olan çocukların çok fazla miktarda enfekte olduğuna dair elimizde bir bulgu söz konusu değil, bunu Sağlık Bakanımız açıklamıştı" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını anımsatarak, "Milli Eğitim Bakanımız da yılbaşından sonra okulların açılmasının değerlendirilebileceğini söylemişti. Benim kişisel görüşüm şöyle; ara tatili bekleyip, ara tatildeki vakaların yaygınlığına göre değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır. Şubat döneminde değerlendirme yapıldıktan sonra belki sadece vakaların yoğun olduğu illerde bir kısıtlamaya gidilebilir. Vakaların yoğun olamadığı yerlerde okullar yine baştaki sıra ile daha küçüklerden başlayarak, sınavı olanlardan başlayarak açılma yoluna gidilebilir" diye konuştu.

'Peyderpey açmak doğru'

Aşılama şemasında öğretmenlerin ikinci öncelikli grupta yer aldığını belirten Prof. Dr. İlhan, şöyle dedi:

"Öğretmenlerin aşılanması yoluyla eğitimde daha olumlu bir ortam oluşturulabilir düşüncesindeyim. Vakaların yoğun olduğu yerlerde eğitim EBA üzerinden devam edebilir. Vakalar azaldıktan sonra onlar da yüz yüze eğitime devam edebilirler. Yine eğitimin bir bölümü yüz yüze, bir bölümü EBA üzerinden olabilir, haftada belli günler gidilebilir. Yılbaşından sonra değerlendirilip ara tatilden sonra okulları peyderpey açmanın doğru bir yaklaşım olacağı kanısındayım."

Üniversitelerin açılması konusuna da değinen Prof. Dr. İlhan, "Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil" dedi.
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