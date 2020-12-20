Van'da korkutan deprem!
Van'ın Başkale ilçesi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.
|20 Aralık 2020 08:00
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AFAD, saat 07:32'de Van Başkale'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.95 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı.
AFAD AÇIKLAMA YAYINLADI
AFAD, depremin ardından yayınladığı açıklamada, "Van'ın Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. " ifadelerini kullandı.
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