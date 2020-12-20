Bölge müdürü koronayı yendi, kalp krizine yenik düştü
Kütahya Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü 51 yaşındaki Özkan İnci, koronavirüsten kurtuldu, 20 gün sonra kalp krizine yenik düştü.
|20 Aralık 2020 08:21
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Kütahya Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü 51 yaşındaki Özkan İnci, koronavirüsten kurtuldu, 20 gün sonra kalp krizine yenik düştü.
Evli 2 çocuk babası Bölge Müdürü İnci, KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşerek taburcu oldu.
Görevine dönerek çalışmaya başlayan Bölge Müdürü Özkan İnci, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İHSAN TUNÇOĞLU
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