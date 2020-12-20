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İstanbul'da kısıtlama etkisi: Harita yeşile dönüyor

Salgına karşı 20 Kasım'dan beri uygulanan sokağa çıkma yasağı etkisini gösterdi. İstanbul'un HES haritası yeşile dönmeye başladı.
 20 Aralık 2020 08:50
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İstanbul'da kısıtlama etkisi: Harita yeşile dönüyor

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma yasaklarının etkisi Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulamasında yer alan İstanbul haritasına yansıdı. 20 Kasım'da neredeyse hiç yeşillik görülmeyen İstanbul'da kısıtlamaların etkisiyle vakalarda düşüş yaşandı. Dünkü HES haritasında salgının yoğun olarak yaşandığı ilçelerde bile yeşil bölgelerde artış olduğunu görüldü. Özellikle Kadıköy, Fatih, Beşiktaş, Şişli gibi ilçelerdeki düşüş dikkat çekti. Bağcılar, Esenyurt gibi çalışan nüfusun daha yoğun olduğu ilçelerdeki düzelme ise sınırlı da olsa ümit verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün tedbirlerin etkisnini görülmeye başladığını açıkladı.

KATI ÖNLEMLE SONUÇ

Vatandaşın sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere uygulanan kısıtlamalarla birlikte kurallara riayet etmesi "İlla yaptırım mı gerekiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Konuyu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan AKŞAM'a değerlendirdi: "Türkiye'de önlemleri katılaştırmadan tam sonuç alınamıyor. Önlem alınıp temas azaltılınca da bulaş azalıyor. Uygulamalar en üst kademeden yerel yönetimlere kadar indiğinde güzel sonuçlar veriyor. Bu yaşanan gelişmeyi alınan önlemlerin olumlu bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. Ancak bu yeterli değil. Daha çok çalışmamız ve halkımızın daha da fazla uyum içinde olması lazım. Bazı yerel yönetimlerin ilçelere girip ve çıkışları muhtazam olarak kontrol etmesi, karantina süreçlerine uyum sağlamasıyla birlikte hiç vakanın olmadığı ilçeler bile görüldü. Kontrollü normalleşme kavramı halkımız tarafından yanlış yorumlandı. Dünyayı tehdit eden koronavirüs ile mücadele ancak devlet, vatandaş ve bilim işbirliğiyle mümkün olabilir."

YOĞUN DENETİM

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı üçüncü hafta sonunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yoğundu. Polis ekipleri araçları tek tek durdurarak, sürücülerin evrak ve izin belgelerini kontrol etti. Geçişi yasak olan bir sürücüye ceza kesildi.

Vaka ve ağır hasta sayısı düşüyor

Son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 4 bin 2 olarak kayda geçti, 241 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz" dedi.

Gönülleriyle de şifa oluyorlar

Gümüşhane'de Bağlarbaşı 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde elleriyle şifa dağıtan doktorlar gönülleriyle de 5 yıldır sosyal yardımlaşmaya örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi. Doktorlar, vatandaşların getirdiği giyilebilir elbise ve ayakkabıları ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturuyor. Dr. Osman Kaçıran, "Kendi başlarına odaya girer istedikleri, ihtiyacı olanları alır giderler. Kimse rencide olmuyor" dedi.

'Evde ölmeyi bekliyorsunuz'

Çorum Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 27 yaşındaki Merve Karaçoban, Kovid'i yenerek görevinin başına döndü. Karaçoban, "Semptomlarım o kadar ağırlaşmıştı ki evde şiddetli kalp sıkışması nedeniyle çaresiz kaldım ve yerde secde pozisyonu aldım. O şekilde öleceğimi, insanların cesedimi bulacağını düşündüm" dedi.

BÜLENT ŞANLIKAN
Akşam
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