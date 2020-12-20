Türk bayraklı gemilere Libya uyarısı

Libya limanlarına gidecek Türk bayraklı gemilere yönelik ek güvenlik tedbirleri alınıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından denizcilik şirketlerine yapılan bilgilendirmede, Libya'da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle, Libya limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler tarafından ilave tedbir alınması için uyarılar yapıldı. Bakanlık, Libya limanlarına giriş ve çıkış yapacak gemilerin özellikle gece saatlerine göre planlanma yapmasının uygun olacağını belirtti. Yine, ülkenin limanlarına intikal ederken sahillerden en az 60 deniz mili mesafede seyredilmesi ve gemilerde her türlü güvenlik önlemleri alınarak giriş-çıkış yapılması istendi.

ASGARİ SEVİYEDE HABERLEŞME

Gemilerin hangi limana, ne zaman gireceğini içeren bilgilerin üçüncü şahıslarca ele geçirilmemesi için liman giriş ve çıkışlarında haberleşme araçlarının minimum seviyede kullanılması da önerilen bir diğer konu oldu. Seyir emniyeti dışındaki haberleşmenin asgari seviyede tutulması talep edildi.

ÜÇ SEVİYEDE GÜVENLİK KODU

Denizcilikte üç seviye güvenlik kodu bulunuyor. Birinci güvenlik seviyesinde standart uygulamalar geçerli bulunuyor. İkinci güvenlik seviyesi ise belirlenen bir süre içerisinde herhangi bir riske karşı uygulanabiliyor. Seviye üç ise, savaş, seferberlik gibi olağanüstü hallerde devreye alınıyor. ISPS kod olarak da bilinen bu güvenlik seviyeleri, geminin gittiği limanın ve ülkenin, mevcut ya da oluşabilecek tehditler karşısında aldığı bir önlem olarak biliniyor. Seviye üç uygulanabilmesi için Denizcilik Müsteşarlığı talebi ya da Bakanlar Kurulu Kararı alınması gerekiyor.

Uluslararası geçerliliği bulunan ISPS kod kavramı 11 Eylül 2001 yılında ABD'de yaşanan ikiz kule saldırılarından sonra ortaya atıldı. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) denizde ve denizden olabilecek terör eylemlerinin önlenmesi amacıyla gemi ve liman tesislerinin güvenliğine ilişkin yeni tedbirlerin alınması bu dönemde karara bağlandı.

Osman Çobanoğlu