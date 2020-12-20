Devlet Başkanı'na maske takmadığı için ceza
|20 Aralık 2020 10:14
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Valparaiso Sağlık Sekerterliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 5 Aralık'ta ülkenin Cachagua bölgesine bağlı Zapallar plajında maskesiz gezdiği gerekçesiyle Delvet Başkanı Pinera'ya 2 milyon 551 bin 450 Şili pesosu (yaklaşık 3 bin 500 dolar) para cezası kesildiğini duyurdu.
Şili basınında çıkan haberlerde, Pinera'nın para cezasını ödediği bilgisi paylaşıldı.
Ay başında, Pinera'nın plajda maskesiz ve sosyal mesafe gözetilmeksizin çekindiği fotoğraflar ülke basınında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.
Devlet Başkanı Pinera, kamusal alanda maske kullanmadığı ve bu şekilde fotoğraf çekindiği için özür dilemişti.
Şili hükümeti de, 7 Aralık'ta Pinera'nın bu olaya ilişkin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıklamıştı.
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