1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her 10 koronavirüs hastasından 1'i sağlık çalışanı

Pandemi ile mücadele sırasında koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 216'ya ulaştı. Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası 10 kişiden birisinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.
 20 Aralık 2020 10:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Pandemi ile mücadele sırasında koronavirüsten yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 216'ya ulaştı. Her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası 10 kişiden birisinin sağlık çalışanı olduğu, toplam enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin 120 binini ise sağlık çalışanlarının oluşturduğu belirtildi.

Sağlık çalışanlarının koronavirüs nedeniyle tedavi görenleri hayatta tutmak için verdiği fedakarca mücadele devam ediyor. Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları, ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Özel koruyucu kıyafetlerle çalışırken terden dakikalar içinde sırılsıklam olan sağlık çalışanları, birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor. Hastaları hayatta tutmak için yoğun çaba sarf eden sağlık çalışanlarından bugüne kadar 216'sı hayatını kaybetti. Sağlık çalışanları arasında toplam vaka sayısı ise 120 bini geçti.

'KORONAVİRÜS HASTASI HER 10 KİŞİDEN BİRİSİ SAĞLIK ÇALIŞANI'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsten en çok etkilenen meslek grubunun sağlık çalışanları olduğunu belirterek, dünyadaki rakamlara göre Türkiye'deki durumun daha çarpıcı olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Gerçekten en ön safta olan sağlık çalışanları tüm enfekte olan 1 milyon 900 bin kişinin arasında 120 binini oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda gerçekten çok ciddi bir yoğunluk söz konusu. Yani her 15 enfekte olan kişiden birisi sağlık çalışanı, her koronavirüs hastası olan 10 kişiden birisi sağlık çalışanı. Üstelik sağlık çalışanlarının eşlerini, ailelerini, büyüklerini de düşündüğümüzde aslında Türkiye'deki koronavirüs hastalarının en büyük yükünü çekenin sağlık çalışanları ve onların ailelerinin olduğunu söylemek çok doğru bir yaklaşım olacaktır" ifadesini kullandı.

200'den fazla sağlık çalışanının koronavirüsten hayatını kaybettiğine dikkat çeken Prof. Dr İlhan, "İki defa pozitif olduğu halde tekrar görevinin başında olan sağlık çalışanları var. Sağlık çalışanları koronavirüs sürecinde sadece hastanelerde hizmet vermiyor. Sahada filyasyon yapan sağlık çalışanlarından, 112 çalışanı arkadaşlarımızdan pozitif olanlar var, eczacılarımızdan pozitif olanlar var" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS DOĞRUDAN MESLEK HASTALIĞI'

Prof. Dr. İlhan, tıbbi açıdan bakıldığında koronavirüsün doğrudan meslek hastalığı olduğunu kaydederek, "Bu kişi çalıştığı için koronavirüse yakalanmıştır. Elbette dışarıda da koronavirüs teması söz konusu olmuş olabilir. Ama iş sağlığı güvenliğinin felsefesine baktığımızda, kişinin çalıştığı yerde söz konusu hastalık ile ilgili bir risk varsa doğrudan çalışan lehine yorumlanması ve sağlık çalışanlarının koronavirüs olanlarının meslek hastalığı tanısı alması gerekir. Sağlık çalışanlarının desteklenmesi, koronavirüs hastalığına yakalandıktan sonra yasal haklarına kavuşması, vefat edenlerin geride bıraktıkları dulları, yetimleri için de destek sağlanması çok doğru bir uygulama" ifadesini kullandı.

'BİZİM SAĞLIĞIMIZ HALKIMIZIN SAĞLIĞINA BAĞLI'

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği görevlisi Doç. Dr. Dilek Kazancı, sağlık çalışanlarının sağlığının vatandaşlara bağlı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız ne kadar kendilerini korurlarsa, ne kadar bu izolasyon koşullarına dikkat ederlerse sağlık çalışanlarımız o kadar daha az yoğunluğa maruz kalacaklardır. Daha az yoğunluğa maruz kaldıkları zaman da kendi izolasyon tedbirlerini uygulamaları çok daha rahat olacaktır. Bu nedenle bizim sağlığımız halkımızın sağlığına bağlı; halkımızın dikkat etmesine kendini korumasına bağlı. Onun için onlardan azami dikkat istiyoruz. Hem kendilerini korusunlar, hem bizi korusunlar. Sağlık çalışanları aslında global izolasyon koşulları içerisinde hastalara müdahale ederken bütün gerekli önlemleri alıyorlar. Ama biliyorsunuz hasta yoğunluğu arttıkça sağlık çalışanları bir takım şeyleri atlayabilirler, sağlık çalışanları da hatalar yapabilir. Sağlık çalışanlarının daha rahat koşullarda, daha dikkatli çalışabilmeleri için hastalarımızın ya da halkımızın izolasyon koşullarına maksimum uyum sağlaması lazım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
20 Aralık 2020 23:29		 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı
20 Aralık 2020 22:57
Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
20 Aralık 2020 22:11		 Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31		 Maskeler koronavirüsün yayılmasını neden durduramıyor?
20 Aralık 2020 19:58
Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren virüs için korkutan açıklama
20 Aralık 2020 19:49		 Kendini hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu
20 Aralık 2020 19:46
Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19		 Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı00:04 - Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır00:03 - 21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti00:00 - En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar00:00 - Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
23:59 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı23:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti23:24 - Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı22:57 - 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı22:44 - Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
22:40 - Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:38 - Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak22:37 - Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak22:35 - DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü22:11 - Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
22:09 - Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar
21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan 4
lafı gediğine koyunca eksiyi yemek 2
yaklaşıyor yaklaşmakta olan 1
ocak subat 2021 doğumlular demek 4
polise adres soran genç 1
Sözlük yazarların ajandası 1
Ağaç 2
İntihar üzerine 3
kapadokya yeraltı şehirleri 1
Trump'ın Twitter hesabının şifresi 3
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam