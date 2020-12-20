Bilim Kurulu Üyesinden 'yılbaşı' uyarısı: Küçük aile formatında kutlayalım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, yılbaşı sürecinde 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Burada önerim lütfen küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Evlerde bile olunsa kalabalık yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olur" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, 2-3 hafta öncesinde artan hasta sayıları ile birlikte sağlık çalışanlarının yükünün çok arttığına dikkat çekerek, "Ciddi bir yük altına girmiştik, çok yoğun çalışıyorduk; hala da çok yoğunuz ama sayıların özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte bir azalma trendine girdiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici. Demek ki aslında uygulanabilir bir kuralla bu pandemi ile savaşabiliyoruz. O yüzden mutlaka ileri aylarda da kısıtlamalara uymaya devam edersek bu hastalık ile karşılaşma ihtimalimiz azalacak ve umarım aylar içerisinde de bu pandemi biter ve biz de bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

'YILBAŞINI KÜÇÜK AİLE FORMATINDA KUTLAYALIM'

Doç. Dr. Turan, trendin düşmesi nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğine de dikkat çekerek, "Henüz pandemi bitmedi; devam ediyor. O nedenle önlemlerimizi almaya, kendimizi korumaya devam edelim. Yılbaşı sürecinde 4 gün süreyle bir kapanma olacak. Burada önerim lütfen yine küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Evlerde bile olunsa kalabalık yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olabilmekte. Bunu aylardır yaşayan bir hekim olarak söylüyorum; lütfen kendi evinizde bile olsa kalabalık oluşturmayın. Çünkü kimin virüs taşıdığını bilmiyorsunuz. Yılbaşınızı bu yıl kendiniz ya da küçük aile formatı olacak şekilde kutlamanızı tavsiye ediyorum" dedi.

YILBAŞI ÖNCESİ SEYAHAT UYARISI

Doç. Dr. Turan, 4 günü fırsat bilip yılbaşı öncesi yaşanabilecek seyahat hareketliliğine de dikkat çekerek, "Kısıtlamanın aslında amacı bütün bireylerimizi evlerinde; daha az sayıda insanla bir arada kalacak şekilde tutmak ve dışarı ile ilişkilerini en aza indirmek. Bunu yapamayacaksak eğer yılbaşı öncesinde böylesine kalabalıklara hazırlanmak ya da oluşturmak açıkçası bu süreç için çok sıkıntılı bir hareket olur. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bu yıla özel yılbaşını biraz daha sessiz ve sakin geçirmeli. Benim halkımıza söyleyeceğim en önemli şey budur. Lütfen kalabalıklar oluşturmayalım" ifadelerini kullandı.

'ORTAM HAVALANDIRMASI VE KALABALIKLARA DİKKAT'

Doç. Dr. Turan, virüse karşı mücadelede temel kural olan maske, mesafe ve temizliğe şimdi kış ayları ile birlikte kapalı alanlara girilmesi nedeniyle ortam havalandırması ve kalabalıklardan uzak durmanın da eklendiğini kaydetti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü böyle ortamlarda uzun süre kaldığınızda virüse temasınız daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak hastalık şiddetiniz artmakta. Kapalı mekanlarda çok uzun süre vakit geçirmeyelim, mekanın havalandırılmasına özen gösterelim. Virüs yükü ağır olursa geçireceğiniz klinik tablo da ağır olmakta. Virüs yükünü azaltmak için kapalı mekanlarda olmamalıyız. Eğer kapalı mekanlarda kalacaksak kısa süreli kalmalıyız. Eğer bu mekanda bulunuyorsak ortamın havalandırıldığından emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.