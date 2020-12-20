TESK: elektrik, su ve doğal gaz faturalarından 6 ay vergi alınmasın
|20 Aralık 2020 10:52
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik, su ve doğal gaz faturalarına uygulanan vergilerden 6 ay vazgeçilmesini talep etti.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik, su ve doğal gaz fatura ödemelerinin, tüketim harcamalarında konuttan sonra en çok harcama yapılan kalem olduğunu bildirdi.
Esnaf ve vatandaşın fatura ödemelerine destek talebinde bulunan Palandöken, "En az 6 ay bu faturalardaki vergilerin alınmaması, hem esnafın hem de vatandaşın üzerinden önemli bir yükü kaldıracaktır." ifadelerini kullandı.
Palandöken, faturalardaki vergi yüküne dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Faturalarda doğal gazdan yüzde 18 KDV, elektrikten enerji fonu, TRT payı, vergi, KDV olmak üzere yüzde 20 oranında vergi, sudan ise yüzde 40 oranında olmak üzere atık su, çevre temizlik, KDV gibi kalemlerden vergi alınıyor. Esnafın ve vatandaşın üzerinden en azından 6 ay süreyle bu vergilerin kaldırılması faturaları önemli oranda düşürecek, herkese bir nebze de olsa nefes aldıracaktır."
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