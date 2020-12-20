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Bu yıl desteklerle Kovid-19'un gölgesinde 1400'e yakın kooperatif açıldı

TOBB verilerine göre, bu yılın 11 ayında kurulan kooperatif sayısı yıllık bazda yüzde 32 artarak 1393'e ulaşırken, 564 kooperatif faaliyetlerine son verdi
 20 Aralık 2020 11:14
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Bu yıl desteklerle Kovid-19'un gölgesinde 1400'e yakın kooperatif açıldı

Ticaret Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarına karşın yıl içinde birçok proje ve etkinlikle kooperatiflerin desteklenmesi ve tanıtılması amacıyla faaliyetler yürütürken, ocak-kasım döneminde açılan kooperatif sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 32 artarak 1393 oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesini amaçlayan KOOP-DES ile faaliyetlerde etkinlik ve verimliliğin sağlanması amaçlandı.

Program kapsamında ilk uygulama kadınların kooperatifleşmeye yönelik çabalarını desteklemek hedefiyle oluşturuldu. Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının belirlenen şartlara uygun KOOP-DES başvuruları 15 Temmuz'dan itibaren tüm illerde Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince alınmaya başlandı.

Projeyle düzenlenen eğitim ve bilgilendirme toplantıları sonrasında desteklenmesi kararlaştırılan 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak gerçekleşti.

- Kooperatifçilik Otobüsü başarılı örnekleri halkla buluşturdu

Öte yandan, ülke genelinde kooperatif bilinci ve farkındalığının artırılması, başarılı kooperatifçilik örneklerin doğrudan yerel halkla buluşturulması, kırsalda yaşanan sorunların tespit edilerek kooperatif çatısı altında çözüm üretilmesi amaçlarıyla "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında "Kooperatifçilik Otobüsü" seferleri düzenlendi.

Proje kapsamında Antalya, Adana, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Aksaray, Sakarya, Kırşehir, Edirne, Kırıkkale, Çanakkale, Sivas, Tokat ve Yozgat ziyaret edilerek, sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve vatandaşlarla tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Türkiye'de kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı, kooperatifler arasındaki iş birliğinin geliştirilerek iç ve dış ticaretin artırılması amacıyla Ticaret Bakanlığınca 2012, 2017, 2019 yıllarında düzenlenen Kooperatifler Fuarı'nın dördüncüsü bu yıl 24-27 Eylül'de gerçekleştirildi.

Fuara 100'ün üzerinde kooperatif ve üst kuruluşu katılarak stant açarken, yaklaşık 9 bin kişi de fuarı ziyaret etti.

- Kredi ve kefalet kooperatifleri daha etkin hale getirildi

Esnaf ve sanatkar için kredi ve kefalet kooperatifleri daha etkin hale getirilirken, bu kefaletle kullandırılan kredilerin bakiyesi ve yararlanan esnaf sayısı artıyor. Kredi kefaletinin yanı sıra kredi faizlerinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Kooperatiflere sunulan hizmetlerin elektronik ortama aktarılması ve işlemlerin kolaylaştırılarak hızlı şekilde sonuçlandırılmasının sağlanması amacıyla açılan Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS), kooperatif ortak ve yöneticileri, Ticaret Bakanlığı il müdürlükleri, Bakanlık merkez teşkilatınca kullanılıyor ve günün koşullarına uygun şekilde güncelleniyor.

- Kovid-19 gölgesinde faaliyete geçen kooperatifler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, bu yılın 11 ayında kurulan kooperatif sayısı, Kovid-19 şartlarına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,66 artarak 1393'e ulaştı. Bu dönemde 564 kooperatif faaliyetlerine son verirken, 368 kooperatif tasfiye edildi.

Ocak-kasım döneminde faaliyete geçen kooperatiflerin 614'ü konut yapı alanında kuruldu. İşletme alanında 338, tarımsal kalkınma alanında 171, üretim ve pazarlama ile sulamada 75, motorlu taşıyıcılar alanında 63 kooperatif işbaşı yaptı. Toplu iş yerinden turizm geliştirmeye, küçük sanattan tüketime kadar farklı alanlarda da kooperatif kuruluşları gerçekleştirildi.

Kooperatiflerin özellikle Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve İstanbul gibi büyükşehirlerde faaliyette bulunması dikkati çekti.

- Dünya genelinde 3 milyondan fazla kooperatif var

Uluslararası Kooperatif Birliği verilerine göre, dünya genelinde 3 milyondan fazla kooperatif bulunuyor.

Kooperatifler, istihdam edilen nüfusun yüzde 10'una tekabül eden 280 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Dünyadaki en büyük 300 kooperatif, toplumun gelişmesi için ihtiyaç duyulan hizmet ve altyapıyı sunarken, 2 milyar doların üzerinde de ciro oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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