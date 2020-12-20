İYİ Parti 'parlamenter sistem' çalışmasını tamamladı
|20 Aralık 2020 11:16
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İYİ Partide "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adıyla sürdürülen çalışmalar tamamladı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla 1,5 yıl önce Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ile Genel Sekreter Uğur Poyraz'ın koordinatörlüğünde bir çalışma başlatıldı.
"Önceki parlamenter sistemin arazlarını ortadan kaldıran, mevcut sistemin zararlarını bertaraf eden yeni bir sistem modeli" olarak nitelendirilen çalışmada, "denetim, tarafsızlık, hukuk ve vesayet" konu başlıklarında faaliyetler yürütüldü.
Dört ana başlıktaki çalışmanın sonuçlarının birleştirilmesinin ardından ortaya çıkan ayrıntıların ocak ayında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.
"Parlamentonun etkin ama uzlaşmayı merkeze aldığı bir sistem üzerine oturtan model", parlamentoyu, "muhalefet ve iktidarın çekişme alanı" olmaktan çıkarıp, ortak paydalarda buluşabildiği, buluşmak zorunda olduğu bir alana doğru çekiyor.
- Akşener bilgilendiriliyor
"İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ile ilgili düzenlemeyi hazırlamak için oluşturulan çalışma grupları arasında akademisyenler de yer alıyor.
Akşener'e zaman zaman çalışmanın durumu ve içeriğiyle ilgili bilgi veren çalışma grupları, Başkanlık Divanındaki hukukçulardan da konuyla ilgili görüş alıyor.
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