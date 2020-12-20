TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, Libya ve Afganistan tezkereleri ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifini ele alacak.

2021 yılı bütçe maratonunu tamamlayan Meclis, gündemindeki diğer konuları görüşmeyi sürdürecek.

TBMM Genel Kurulu, 22 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanarak Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkerelerini ele alacak.

Genel Kurul gündeminde çevreye ilişkin düzenlemeler içeren, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünde yer alan maddeler ile üç uluslararası anlaşmanın uygun bulunduğuna dair kanun teklifi yer alıyor.

Dün komisyon görüşmeleri tamamlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin de bu hafta Genel Kurul gündeminde olması bekleniyor.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen teklife göre, BMGK'nin kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların, yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde, Türkiye'deki mal varlıkları gecikmeksizin dondurulacak.

BMGK kararlarında belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasak olacak.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde 10 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlara, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin lira idari para cezası verilecek.

Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteriyle genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecek.

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasında ve devrinde Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirim zorunlu olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar bakımından muhafaza altına alınan veya el konulan malvarlığı değerlerinin kıymeti tespit edilecek.

Terörizmin finansmanı suçu, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza, üçte birine kadar artırılacak.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda yer alan "mal varlığı" tanımı uluslararası alanda kabul görmüş tanımlarla uyumlu hale getiriliyor.

Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulmasına karar verilebilecek.

Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak.