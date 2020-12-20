Hekimler stüdyoya girdi, geleceğin hekimleri için söyledi

İlki 12 Mayıs 2019'da yayımlanan 'Hekimler Söylüyor' albümü yurdun dört bir yanından müziğe gönül vermiş hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu profesyonel bir müzik projesiydi. Bu özel çalışma ile kültür ve sanat faaliyetleri konusundaki yeteneklerini sergileyen hekimler, tekrar bir araya gelerek ikinci albümde dinleyenlere müziğin şifa gücü ile seslenmeye devam ediyor. Albüme Melihat Gülses de konuk sanatçı olarak destek verdi. Proje Koordinatörü Doktor Özlem Kaya öncülüğünde bir araya gelen 55 hekim, geleceğin hekimlerine burs sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

"GELİR GELECEĞİN HEKİMLERİ OLACAK KIZ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNE BAĞIŞLANACAK"

Proje Koordinatörü Doktor Özlem Kaya, projenin detaylarını DHA'ya anlattı. Kaya, "Müziğe gönül vermiş 55 hekimin bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik albümü projesi. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinden oluşuyor albüm. Sanat yönetmenliğini değerli sanatçılarımız Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş yaptılar. Türk müziğinin güçlü yorumcusu Melihat Gülses konuk sanatçı olarak biz hekimlere destek verdi albümde ve 2 eser seslendirdi. Bu albümün gelirleri Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz 'Hekimler Söylüyor' burs fonu aracılığı ile geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerin eğitimine bağışlanacak" şeklinde konuştu.

"ALBÜMÜ ALARAK BU FONA DESTEKTE BULUNABİLİRLER"

Uzun bir yolculuğun ardından albümün tamamlandığını belirten Dr. Özlem Kaya,

"İnternet aracılığı ile 'Hekimler Söylüyor' albümünü alarak bu fona destekte bulunabilirler. Aynı zamanda bu albümün içinden bir kart çıkıyor. O kartın içinde de Türk Eğitim Vakfı bünyesinde oluşturduğumuz Hekimler Söylüyor burs fonunun hesapları mevcut. Bütün dinleyenlerimizi geleceğin hekimleri olacak kız öğrencilerimizin eğitimine küçük de olsa bir katkı sunmalarını, aynı zamanda hekimlerin seslerinden Türk müziğinin değerli eserlerini dinlemelerini istiyoruz" dedi. Kaya, "Hakkari Yüksekova'dan Tekirdağ'a, Samsun'dan Mersin'e, Antep'ten, Konya'dan, İzmir'den, İstanbul'dan, Bursa'dan birçok meslektaşım var. Ortak özellikleri müziğe gönül vermiş olmaları. Her branştan içimizde dahiliye uzmanları, aile hekimleri, plastik cerrah, dermatolog yani her branştan hekim mevcut. Ortak noktamız güzel bir amaç uğruna buluşuyor olmamız" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMANIN İÇİNDE OLMAK ÇOK BÜYÜK GURUR"

Projenin onur konuğu ünlü ses sanatçısı Meliha Gülses projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gülses, "Böyle bir projenin içinde olmak, hakikaten beni çok heyecanlandırdı. Dr. Özlem Kaya Hanım beni aradığında böyle bir projenin içinde onur konuğu olmamı arzu ettiğini söylediğinde aynı bu hislerle hemen 'Tabi ki olurum' dedim. Bu işe yeni başlamış, değerli doktor adayları için bir katkı. Dolayısı ile böyle bir çalışmanın içinde olmak çok büyük gurur" ifadelerini kullandı.

"MESLEKTAŞLARIMIZA BURS SAĞLAYACAK OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Projede yer alan 35 yıllık muayene hekimi Handan Yücel, "Ülkemde hekimlik yapmanın gururunun yanında bundan sonra hekim olacak kızlarımıza burs verilmesi amacı beni çok motive etti. Bu projenin en büyük en güzel amacı bu" dedi. Marmara Üniversitesi Anestezi Uzmanı Feyza Özaltun da "Hem meslektaşlarıma burs açısından katkıda bulunmak hem de çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin manevi bir şeye vesile olması beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.