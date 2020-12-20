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Erdoğan'ın evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı.
 20 Aralık 2020 13:58
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Erdoğan'ın evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı. Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR

Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.

ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.
DHA
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