Erdoğan'ın evini ve çevresini gizlice fotoğraflarken yakalandı
|20 Aralık 2020 13:58
|+Aa- Yazdır
Terör örgütü DHKP-C'nin kirli tezgahı polisler tarafından önlendi. Örgüt üyesi M.K., Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunu ve çevresini gizlice fotoğraflarken geçen gün yakalandı. Aynı dakikalarda, açlık grevinde ölen Ebru Timtik'e sözde destek vermek amacıyla Erdoğan'ın ikameti önünde toplanma çağrısı yapan ve Kocaeli ile İstanbul'dan örgüt üyelerini taşıyan bir otobüs Kısıklı'ya varmadan yolda durduruldu. 21 şüpheli yakalandı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINI YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin etrafında dolaşan ve gizlice fotoğraf çeken M.K., DHKP-C'li çıktı. İfadesi alınan M.K., "Örgütle işim olmaz" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K.'nın sosyal medya hesabından "Halkın Hukuk Bürosu @halkinhukuk_" isimli hesabı etiketleyerek buluşma çağrısı yaptığı, örgütün sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR
Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.
ÖRGÜTTEKİ GÖREVİ ORTAYA ÇIKTI
Mehmet G. DHKP/C Tutuklu Aileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (TAYAD) sorumluydu. Gürcan E. İdil Kültür Merkezi içerisinde faaliyet yürütüyordu. Sevcan A. DHKP/C Gençlik Yapılanması'nda faaliyet yürütüyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri Bakanlığı: PKK'nın kış üslenmesine ağır darbe vuruldu
20 Aralık 2020 16:51
|MSB: 45 operasyonda 75 terörist etkisiz hale getirildi
20 Aralık 2020 11:06
|Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
19 Aralık 2020 15:23
|Kastamonu'ya il dışından gelen 165 kişi karantinaya alındı
19 Aralık 2020 12:47
|HDP'li belediye başkanının kardeşinin teröristlere desteği gerekçeli kararda
19 Aralık 2020 12:24
|Mahrem imam, astsubayı, içinde 'Türk bayrağı' bulunan zarfla tehdit etmiş
19 Aralık 2020 12:10
|MSB: 'Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi'
19 Aralık 2020 11:38
|FETÖ'nün GATA yapılanması operasyonunda 8 kişi tutuklandı
18 Aralık 2020 19:33
|FETÖ'den yargılanan 5 sanıktan birine hapis cezası
18 Aralık 2020 17:59
|Kocaeli'nde yakalanan 5 FETÖ şüphelisine adli kontrol
18 Aralık 2020 17:14