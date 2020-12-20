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MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı

Öğrenci başarısını artırmak için öğretmenlere yönelik hazırlanan "Akran Öğreticiliği" kitabı, http://cdn.eba.gov.tr/kitap/akran adresinden yayımlandı
 20 Aralık 2020 12:53
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MEB'den öğretmenlere 'Akran Öğreticiliği' el kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci başarısını artırmak için öğretmenlere yönelik "Akran Öğreticiliği" el kitabı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB, öğrencilerin başarısını artırmak için kullanılabilecek yöntemlere ilişkin öğretmenlere yönelik kapsamlı çalışmalara dayanan el kitapları hazırlamaya devam ediyor.

Geri Bildirim el kitabının ardından paylaşılan ikinci kitap Akran Öğreticiliği el kitabı, http://cdn.eba.gov.tr/kitap/akran adresinden e-Kitap olarak yayımlandı.

"Çocukların öğrenme sürecine ayna tutmak için geri bildirim verme yönteminin öğretmenler tarafından nasıl en etkin şekilde kullanılacağı" sorusunun ardından ikinci kitapta ise "Akran öğreticiliği, öğretmen rehberliğinde planlı ve yapılandırılmış bir şekilde uygulandığında nasıl etkili bir öğretim stratejisine dönüşür" sorusuna yanıt verildi.

Sınıf içi ve dışında günlük hayatın doğal getirisi olan akran öğreticiliğine ilişkin yapılandırılmış pek çok modelin bulunduğu belirtilen açıklamada, bir öğrencinin, diğer bir öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran öğreticiliğinin, öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasında değil öz güven, sorumluluk, zaman yönetimi gibi birtakım tutum ve becerilerin gelişmesine de katkı sağladığına işaret edildi.

Arkadaşlık temelli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunun anlatıldığı el kitabında, teorik bilgilerin yanı sıra akran öğreticiliğinin bir öğretim stratejisi olarak nasıl kullanılabileceğine ilişkin birtakım öneriler de yer aldı.

- "Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğretmek ve öğrenmenin birbirinden bağımsız süreçler olmadığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Biz öğretmenler gibi çocuklarımız da öğretirken daha çok öğreniyor. Her çocuğun başarılı olduğu alan, yetenekleri farklıdır. Birine 'Haydi, bu en iyi yaptığını arkadaşına sen öğret.' dediğinizde çok güzel bir öğretmen olur. Öğretenin sorumluluk duygusu, öz güveni gelişir, öğrenen, eğlenerek daha kalıcı öğrenir. Bu yönteme ilişkin yapılmış pek çok uluslararası çalışmayı derleyerek 'Neden ve nasıl akran öğreticiliği' sorularına yanıt vermeye çalıştık. Meslektaşlarıma ve çocuklarıma katkı sunmasını diliyorum."
Anadolu Ajansı
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