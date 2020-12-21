Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır

Sayıştay Başkanlığının, Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik 2019 yılı denetim raporunda yer alan, zabıta sayısına dair bulgu şu şekildedir:

BULGU 12: Hal Müdürlüğü Zabıta Sayısının Mevzuatın Öngördüğünden Az Olması

Belediye Hal Müdürlüğü bünyesinde bulunan zabıta sayısının mevzuatın öngördüğünden daha az olduğu görülmüştür.

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinde sayılmış olup ilgili maddenin (t) bendinde, her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek işlemlerinin belediyelerin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir.

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik'in "Hal zabıtası" başlıklı 22'nci maddesinde ise, Belediye tarafından hal zabıtasının görevlendirilmek zorunda olduğu ve zabıta sayısının küçük toptancı hallerinde üç, büyük toptancı hallerinde ise otuz kişiden az olmaması gerektiği ifade edilmektedir.

Buna göre, Büyükşehir Belediyesinin işletmiş olduğu büyük hallerde en az 30; küçük hallerde ise en az 3 zabıta personelinin görevlendirilmesi gerekmekte olup, yapılan araştırmalar neticesinde, Vedat Dalokay Halinde 30 zabıta memuru yerine 13 zabıta memuru; Kozan ve Ceyhan Hallerinde ise 3 zabıta memuru yerine 2 zabıta memurunun görevlendirildiği tespit edilmiş olup, bu hususun 2018 yılı Mali Denetim Raporunda da konu edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince söz konusu Hallerde yeterli zabıta personelinin görevlendirilmesi gerekmektedir.