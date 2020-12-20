EGM'den Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma ilişkin açıklama
|20 Aralık 2020 12:56
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılına ait olduğunu, videodaki F.K. isimli kişi hakkında adli işlem yapıldığının tespit edildiğini bildirdi.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.
Türk Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi her alanda sürdürdüğü gibi sanal ortamda da mücadelenin devam ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter isimli sosyal medya platformunda birçok hesap tarafından paylaşılan ve halkımız nezdinde infial oluşturan Peygamber Efendimize hakaret içerikli söylemlerin bulunduğu videonun 2017 yılı içinde çekilmiş olduğu ve videodaki F.K. isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir."
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