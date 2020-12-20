Sağlık çalışanı, koronavirüsten hayatını kaybetti
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
|20 Aralık 2020 13:09
|+Aa- Yazdır
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan'ın görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Özarslan aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul'a sevk edilen Özarslan tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Özarslan'ın ölüm haberi Düzce'de meslektaşlarını üzüntüye boğarken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz "Başımız sağ olsun" dedi.
Özarslan'ın cenazesinin memleketi Sinop'ta toprağa verileceği öğrenildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
20 Aralık 2020 23:29
|4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı
20 Aralık 2020 22:57
|Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
20 Aralık 2020 22:11
|Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
|Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31
|Maskeler koronavirüsün yayılmasını neden durduramıyor?
20 Aralık 2020 19:58
|Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren virüs için korkutan açıklama
20 Aralık 2020 19:49
|Kendini hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu
20 Aralık 2020 19:46
|Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19
|Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51