Belediye memurlarına ödenen ikramiyeler keyfi olarak belirlenebilir mi?

Sayıştay Başkanlığı, Adıyaman Belediyesine yönelik 2019 yılı Denetim Raporunda, belediyenin bir kriter ve ölçüm olmaksızın bazı memurlarına ikramiye ödemesinin yanlış olduğu tespitine yer verilmiştir.

İşte Sayıştay Başkanlığı, Adıyaman Belediyesine yönelik 2019 yılı Denetim Raporunun ilgili bölümü:

BULGU 6: Belediye Personeli İçin Performans Ölçütlerinin Oluşturulmaması

Belediye memurlarına ödenen ikramiyelerin, hangi kriter ve ölçüme dayalı olarak ödendiğinin belli olmadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye başkanının görev ve yetkileri arasında; "personelin performans ölçütlerini hazırlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak" yer almaktadır. Aynı Kanun'un 18'inci maddesinde, belediye meclisine, personelin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek görevi verilmiştir.

Mezkur Kanun'un 49'uncu maddesinde; belediyede çalışan memurlara, başarı durumlarına göre ve toplam memur sayısının yüzde onunu geçmemek üzere encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; belediyelerde, personelin performansını ölçmek üzere bir sistemin oluşturulması gerekmekte ve bu sistemden alınan verilere göre başarılı olduğu tespit edilen memurlara encümen kararı ile ikramiye ödenebilmektedir. Böyle bir sistemin kurulmadığı ortamda kimin, neye göre ikramiye hakkı kazandığının tespiti olanaksızdır.

Adıyaman Belediyesinde yukarıda sözü edilen performans ölçüm sisteminin oluşturulmadığı, ikramiye ödenen 50 personelin ise insan kaynaklarından sorumlu başkan yardımcısı ile insan kaynakları müdürü tarafından yapılan puanlama neticesinde ve genellikle müdür ve üstü yöneticiler arasından belirlendiği tespit edilmiştir.

Tüm bunlarla birlikte denetim döneminden sonra Belediye bünyesinde, performans ölçüm sistemi kurulması yönünde çalışmalara başlandığı, bu bağlamda bir yönerge hazırlandığı görülmüş ve ilerleyen dönemlerde bulguda bahsi geçen problemin yaşanma olasılığının azalacağı değerlendirilmiştir