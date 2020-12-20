Balıkesir'de bir sağlık çalışanı daha virüse yenildi
Balıkesir'de bir sağlık çalışanı daha korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
|20 Aralık 2020 13:37
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Balıkesir'de bir sağlık çalışanı daha korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdi.
Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi eski başhekimi Serkan Munis korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diş Hekimi Serkan Munis, test sonucunun pozitif çıkması üzerine yaklaşık bir ay önce Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine entübe edilen sevilen diş hekimi, sabah saatlerinde verdiği mücadeleyi kaybederek yaşamını yitirdi. Bir dönem başhekimliğini üstlendiği Diş Hastanesinde görev yapan hekim henüz 43 yaşındaydı. Serkan Munis'in cenazesi evinin önünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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