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İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı

AFP Ajansı geçtiği habere göre, İngiltere Sağlık Bakanlığı, mutasyona uğrayan koronavirusün kontrolden çıktığını duyurdu. Bir çok ülke bu İngiltere'den gelen uçuşları durdurmaya başladığını açıkladı.
 20 Aralık 2020 15:37
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İngiltere: Mutasyona uğrayan koronavirüs kontrolden çıktı

AFP Ajansının geçtiği habere göre, Mutasyona uğrayan Coronavirus kontrolden çıktı. İsrail, Belçika, Hollanda ve Almanya, İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğrayan Coronavirüs nedeniyle İngiltere'den gelen uçuşları durduracağını açıkladı.

İngiliz Sağlık Yetkilileri, mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün, çok daha hızlı yayılabildiğini açıkladı

Şu ana kadar gelen verilere göre ölüm oranlarını arttırdığına veya aşılardaki etkisine dair bir kanıt yok.

Birleşik Krallığa uçuşları durduran ülkeler:

Lüksemburg,
İsveç,
Letonya
Hollanda
İsrail Bayrağı
Belçika
İtalya
Kuveyt
İrlanda
Almanya
Bulgaristan
Fransa
İskoçya
Avusturya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

DSÖ tarafından Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türüyle ilgili İngiliz yetkililerle yakın temas halindeyiz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, Kovid-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların "bilgi, sonuç ve analizlerinin" İngiliz makamlarınca paylaşılmaya devam edileceği aktarıldı.

"Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri" hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülkenin bilgilendirileceği de kaydedildi.

- Yeni tür yüzde 70 daha fazla bulaşıcı

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu bildirilmişti.
Anadolu Ajansı
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