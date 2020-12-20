Erkeklerin Kovid-19'dan ölüm riski kadınlardan daha yüksek
|20 Aralık 2020 15:30
|+Aa- Yazdır
Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinin yürüttüğü çalışma, Kovid-19 hastası erkeklerin ölüm riskinin kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğunu gösterdi.
The Financial Express gazetesinin haberine göre, ABD'de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinden (UMSOM) bilim insanları, aynı yaş ve sağlık durumundaki Kovid-19 hastalarının ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma yürüttü.
ABD'de 613 hastaneden yaklaşık 67 bin Kovid-19 hastasının incelendiği çalışmada, erkeklerin virüse bağlı yaşamını yitirme oranının kadınlardan yüzde 30 daha fazla olduğu tespit edildi.
Araştırmada ayrıca 20 ila 39 yaşlarında obezite, hipertansiyon ve diyabet sorunu bulunan Kovid-19 hastalarının ölüm riskinin sağlıklı yaşıtlarından daha yüksek olduğu görüldü.
Yaş faktörünün Kovid-19'un ölümcül etkisi üzerindeki önemine işaret edilen çalışmada, çocuk hastaların hayatını kaybetme oranının yüzde 2'den az olduğu kaydedildi.
Çalışmayı yürüten Katherine E. Goodman, yaşlı hastaların hala en yüksek ölüm riskine sahip grup olduğuna ancak obez veya hipertansiyon hastası gençlerin ölüm riskinin de fazlalığına dikkati çekti.
Araştırmanın ayrıntıları "Clinical Infectious Diseases" dergisinde yayımlandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü
20 Aralık 2020 22:35
|Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
|Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31
|Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19
|Hasta sayısı 3 bin 500 sınırına geriledi
20 Aralık 2020 19:14
|Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51
|Faz-3'ü tamamlanan Kovid-19 aşılarına 'acil onay' verilebilir
20 Aralık 2020 16:30
|Koronavirüse yakalanan ambulans şoförü vefat etti
20 Aralık 2020 00:03
|Prof. Dr. Ceran: Hastalığa karşı elimizdeki en önemli silah aşı
19 Aralık 2020 23:45
|'Ara tatil sonrası yüz yüze eğitim kademeli açılabilir'
19 Aralık 2020 21:48