Hasta sayısı 3 bin 500 sınırına geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
|20 Aralık 2020 19:14
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Sağlık Bakanlığı 20 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 3.546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür' ifadelerini kullandı.
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