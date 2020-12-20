Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı
|20 Aralık 2020 16:12
|+Aa- Yazdır
Antalya'da yoklama kaçağı olduğu için hakkında arama kararı bulunan 20 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde yakalandı. Hastasına ilaç almak için dışarı çıktığını savunan genç, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kavşak ve caddelerde denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, muaf tutulanlar haricinde sokaklarda gördükleri herkesi durdurarak kimlik sorgulaması yapıyor. Denetimler kapsamında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde uygulamaya yapan ekipler, kimlik kontrolünün yanı sıra GBT sorgusu da gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında uygulama noktasından geçen Burak K. (20), polis ekipleri tarafından durduruldu. GBT sorgusu yapılan Burak K.'nin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Kendisini çeken gazetecilere hastasına ilaç almak için sokağa çıktığını belirten Burak K.'ya polis ekipleri yoklama kaçağı olduğuna dair tebligatı imzalattı. Gence ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
20 Aralık 2020 23:29
|4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı
20 Aralık 2020 22:57
|Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
20 Aralık 2020 22:11
|Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
|Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31
|Maskeler koronavirüsün yayılmasını neden durduramıyor?
20 Aralık 2020 19:58
|Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren virüs için korkutan açıklama
20 Aralık 2020 19:49
|Kendini hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu
20 Aralık 2020 19:46
|Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19
|Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51