1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tüketici mahkemesi'nden 'tur ücreti'nin iadesi kararı

Seyahatten iki gün önce kardeşinin ölmesi nedeniyle yurt dışı turuna katılamayan tüketici, peşin ödediği ücretin şirket tarafından iade edilmemesi üzerine Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu ve haklı bulundu.
 20 Aralık 2020 16:34
+Aa- Yazdır
Tüketici mahkemesi'nden 'tur ücreti'nin iadesi kararı

Tüketici mahkemesi, aldığı yurt dışı turuna seyahatten iki gün önce kardeşinin ölmesi nedeniyle katılamayan kişiye ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, D.K. adlı kadın, tur şirketinden 1486 liraya 14 Mayıs 2016'da başlayacak olan yurt dışı paket tur satın aldı fakat seyahatten iki gün önce Adana'daki kardeşi vefat etti.

Bunun üzerine kadın, ölüm belgesiyle tur şirketine müracaat ederek peşin ödediği ücretin iadesini istedi, olumsuz yanıt alması üzerine Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu.

Başvuru dilekçesinde Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği'nin "sözleşmenin feshine" ilişkin maddesinde "Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödediği bedel kendisine iade edilir." denildiğine işaret edildi.

Heyet, talebi kabul ederek tur şirketinin D.K'ye ödediği ücretin iadesine karar verdi.

Mahkemede de karar değişmedi

Tur şirketi, kararın iptali için Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi nezdinde dava açtı.

Şirket avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede, kalınacak oteller için şirket tarafından ödeme yapıldığını, bunun iadesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Avukat, tüketici hakem heyeti kararının haksız olduğunu savundu ve kararın iptalini istedi.

D.K'nin avukatı ise şirketle akdedilen sözleşmede "Tüketici veya birinci derece akrabaları için, kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ve ölüm halleri tüketici için mücbir sebep kabul edilir." denildiğine dikkati çekerek, hakem heyeti kararının yasaya uygun olduğunu savundu.

Mahkeme, yargılama sonucunda şirketin davasının reddine ve tüketici heyetinin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti.

Mahkemenin kararına karşı itiraz yolu bulunmuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Faizsiz ev ama şirketine açtığı Organizasyon Bedeli Ücretinin iadesine karar verildi
20 Aralık 2020 00:05		 Sevgilisinin evine gelen kişiye 'konut dokunulmazlığını' ihlalden ceza
04 Aralık 2020 11:26
İptal edilen düğünün parası geri ödenecek
01 Aralık 2020 08:55		 İptal ettiği İDO biletinin ücreti iade edilmedi. Dava açtı kazandı
13 Kasım 2020 13:24
Hakem heyeti, 'özel okul ücretinin iadesi'ne karar verdi
21 Eylül 2020 11:09		 Hakem heyetine mahkeme engeli
21 Ağustos 2020 08:37
Tüketiciler Birliğine şikayetlerde 'kaçak su bedeline itiraz' ilk sırada yer aldı
06 Mart 2020 12:16		 Banka ATM'sine sıkışan para için önemli karar
05 Aralık 2019 00:03
Dörtte biri hacizli maaşa banka blokesine hakem heyetinden engel
18 Kasım 2019 12:11		 Kansere 'ilaç' olacak karar
20 Ekim 2019 07:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı00:04 - Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır00:03 - 21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti00:00 - En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar00:00 - Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
23:59 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı23:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti23:24 - Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı22:57 - 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı22:44 - Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
22:40 - Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:38 - Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak22:37 - Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak22:35 - DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü22:11 - Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
22:09 - Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar
21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kolaya yapılan korona testinin pozitif çıkması 2
hamza yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olması 11
sözlük yazarlarının en beğendiği fotoğraflar 1
locke 1
pazar günleri seyredilecek filmler 2
sahipkıran 1
çiftçinin tarım kredi borcu 2
En sinir bozucu şey 3
tutun kolonyasi 1
polise adres soran genç 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam