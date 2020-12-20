Tüketici mahkemesi'nden 'tur ücreti'nin iadesi kararı
|20 Aralık 2020 16:34
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Tüketici mahkemesi, aldığı yurt dışı turuna seyahatten iki gün önce kardeşinin ölmesi nedeniyle katılamayan kişiye ödediği ücretin iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, D.K. adlı kadın, tur şirketinden 1486 liraya 14 Mayıs 2016'da başlayacak olan yurt dışı paket tur satın aldı fakat seyahatten iki gün önce Adana'daki kardeşi vefat etti.
Bunun üzerine kadın, ölüm belgesiyle tur şirketine müracaat ederek peşin ödediği ücretin iadesini istedi, olumsuz yanıt alması üzerine Etimesgut Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu.
Başvuru dilekçesinde Paket Tur Sözleşmesi Yönetmeliği'nin "sözleşmenin feshine" ilişkin maddesinde "Katılımcının gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın katılımcının ödediği bedel kendisine iade edilir." denildiğine işaret edildi.
Heyet, talebi kabul ederek tur şirketinin D.K'ye ödediği ücretin iadesine karar verdi.
Mahkemede de karar değişmedi
Tur şirketi, kararın iptali için Ankara Batı 1. Tüketici Mahkemesi nezdinde dava açtı.
Şirket avukatı, mahkemeye sunduğu dilekçede, kalınacak oteller için şirket tarafından ödeme yapıldığını, bunun iadesinin mümkün olmadığını ifade etti.
Avukat, tüketici hakem heyeti kararının haksız olduğunu savundu ve kararın iptalini istedi.
D.K'nin avukatı ise şirketle akdedilen sözleşmede "Tüketici veya birinci derece akrabaları için, kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri ve ölüm halleri tüketici için mücbir sebep kabul edilir." denildiğine dikkati çekerek, hakem heyeti kararının yasaya uygun olduğunu savundu.
Mahkeme, yargılama sonucunda şirketin davasının reddine ve tüketici heyetinin kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti.
Mahkemenin kararına karşı itiraz yolu bulunmuyor.
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