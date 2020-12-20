1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Köyüne dönen mühendis, doğa dostu çiftlik kurdu

Makine mühendisi Hakim Menteş'in Güneyköy köyünde kurduğu çiftlikte enerji güneşten, su ise yağmurdan karşılanıyor.
 20 Aralık 2020 16:37
+Aa- Yazdır
Köyüne dönen mühendis, doğa dostu çiftlik kurdu

Avustralya'da 25 yıl makine mühendisi olarak görev yaptıktan sonra emekli olan ve memleketi Yalova'ya gelen Hakim Menteş, köyünde kurduğu doğa dostu çiftliğiyle örnek oluyor.

Hakim Menteş, 9 yıl önce Avustralya'dan Türkiye'ye döndü ve eşi Selin Vatansever Menteş (54) ile Yalova'nın Güneyköy köyüne yerleşti.

Dedelerinden kalma araziye doğa dostu bir çiftlik kuran Menteş, buraya "Leylekler Geçidi Çiftliği" adını verdi.

Seralar kurup çeşitli sebzeler üreten Menteş çiftti, bahçelerinde de meyve yetiştirmeye başladı.

"Evi yaparken doğal malzemeler kullandık"

Hakim Menteş, AA muhabirine, bir arkadaşının sürdürülebilir yaşam üzerine gittiği kurstan etkilendiğini ve böyle bir çiftlik kurduğunu söyledi.

Bu konuda 2 yıl eğitim aldığını anlatan Menteş, şöyle konuştu:

"Birkaç arkadaşımın da doğal malzemeler kullanarak buna benzer evler yaptıklarını görünce ben de yapmak istedim. Eşim de benzer çalışma gruplarına katıldı. Biz bu işi yaparız dedik ve kararımızı verdik. Evimizin büyük camlarının güneşten fazla faydalanmak için doğu ve güneye bakmasına dikkat ettik. Evi yaparken de mümkün olduğunce doğal malzemeler kullandık. Duvar aralarındaki saman balyalarımızı yakınımızdaki bir köyden temin ettik. Sıva için bahçemizin toprağını kullandık. Mümkün olduğu kadar çevreye zarar vermeden konfor seviyemizi en yüksekte tutarak evi yaptık."

"25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor"

Çiftliğe güneş enerjisi sağlayan paneller yerleştirdiklerini belirten Menteş, şöyle devam etti:

"Evimizin camları dışarıdan enerjiyi alan ve içerideki enerjiyi dışarıya vermeyen özel bir kaplama ile yapıldı. Elektrikli cihazlarımızı olabilecek en yüksek verimlilikte seçtik. Çünkü bahçeye kurduğumuz panellerle enerjiyi akülere depoluyor, oradan da kullanıyoruz. Evdeki kullanma suyumuz evin çatısından gelen yağmur sularıdır. Evin hemen altında 25 tonluk su depomuz var. Çatıdan gelen su kaba bir filtreden geçip depoya geliyor, oradan da diğer filtrelerden geçip eve dağılıyor. 25 tonluk su bize 3 ay rahatlıkla yetiyor."

"Zaman burada inanılmaz güzel geçiyor"

Selin Vatansever Menteş ise çamaşır, bulaşık, buzdolabı gibi makinelerin en yüksek verimli olanlarını tercih ettiklerini söyledi.

Çiftlikte yaşamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Menteş, "Şişe, plastik gibi atıkları ayırıyor, merkeze gittiğimizde uygun yerlere veriyoruz. Onun dışında evsel atıklarımızın büyük bir kısmını değerlendiriyoruz. Atılacak sebze ve meyvelerimizi, boyasız gazete, karton gibi atıklarımızı solucan kompostumuza aktarıyorum. Burada yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti
20 Aralık 2020 23:29		 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı
20 Aralık 2020 22:57
Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
20 Aralık 2020 22:11		 Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 22:09
Kovid-19'a yakalanan diş hekimi hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 20:31		 Maskeler koronavirüsün yayılmasını neden durduramıyor?
20 Aralık 2020 19:58
Bilim Kurulu üyesinden mutasyon geçiren virüs için korkutan açıklama
20 Aralık 2020 19:49		 Kendini hayvanlarına adadı, 71 yaşında veterinerlik okudu
20 Aralık 2020 19:46
Yazı İşleri Müdür Vekili koronavirüse yenik düştü
20 Aralık 2020 19:19		 Koronavirüs tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
20 Aralık 2020 18:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı00:04 - Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır00:03 - 21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti00:00 - En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar00:00 - Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
23:59 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı23:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti23:24 - Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı22:57 - 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı22:44 - Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
22:40 - Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:38 - Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak22:37 - Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak22:35 - DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü22:11 - Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
22:09 - Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar
21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beni bağlamaz 2
ocak subat 2021 doğumlular demek 4
İntihar üzerine 3
online kız isteme merasimi 4
islam 1
cringe olmak 2
locke 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
pazar günleri seyredilecek filmler 2
saray'da müzikli eğlence düzenlenmesi 1
SON İLANLAR
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 17 avukat alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Korpaş 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam