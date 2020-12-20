1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Komiser yardımcısı, silahını temizlerken kendini vurdu

Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, zimmetli silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı.
 20 Aralık 2020 16:42
+Aa- Yazdır
Komiser yardımcısı, silahını temizlerken kendini vurdu

Gaziantep'te 26 yaşındaki komiser yardımcısı, zimmetli silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev alan M.M.O., evinde temizlediği silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Silah seslerini duyan komşuları ise 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı komiser yardımcısını hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı
20 Aralık 2020 22:40		 Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltında
20 Aralık 2020 20:33
Sakarya'da, 150 askerle suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
20 Aralık 2020 19:44		 Yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
20 Aralık 2020 19:38
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan polis kaza yaptı
20 Aralık 2020 19:34		 Polisleri tehdit etti: Çoğunuzu sürdürmezsem namussuzum
20 Aralık 2020 18:06
Ünlü rapçi 'Tepki' klip çekiminde ölümden döndü!
20 Aralık 2020 17:59		 Mobeseyi taşladı, gözaltına alınmamak için direndi
20 Aralık 2020 17:55
15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu
20 Aralık 2020 17:55		 Sağlık çalışanlarını darp eden saldırganlar yakalandı
20 Aralık 2020 16:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı00:04 - Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır00:03 - 21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:02 - Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti00:00 - En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar00:00 - Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
23:59 - Kuyumcularımızda, altın günleri başladı23:53 - TBMM Başkanı Şentop'tan, Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı23:29 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 77 milyonu geçti23:24 - Türkiye, mutasyon nedeniyle, 4 ülkeden uçuşları askıya aldı22:57 - 4 gün sonra sis etkisini yitirdi, uçak seferleri tekrar başladı22:44 - Hamza Yerlikaya'dan sahte diploma ve 4 maaş açıklaması
22:40 - Polis aracına çarpıp kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı22:38 - Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halkının itibarını zedelemeyi bırak22:37 - Bağdat-Musul demir yolu Türkiye'ye kadar uzatılacak22:35 - DSÖ: Mutasyona uğramış virüs 4 ülkede daha görüldü22:11 - Beyoğlu'nda sokağa çıkma kısıtlamasında çocuklar dışarı çıktı
22:09 - Kovid-19 tedavisi gören polis memuru hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Her yıl yapılan değişiklik masrafından dolayı, şehre giriş tabelalarından, nüfus ve rakım bilgilerinin çıkarılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Büyükşehir, Sayıştay uyarılarına rağmen 2020 yılında da hülle atamalarına devam etti
Dedektör Teknolojileri T.C. Resmi Ar-Ge Merkezi
Oksijen cihazlarının yangına neden olduğuna dair resmi yazı
En uzun gecelerde muhteşem fırsatlar
21 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Hal müdürlüklerine en az kaç zabıta olmalıdır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fit olmak 2
yeni corona türünün yüzde 70 daha bulaşıcı olması 1
köyümüzde ateş nasıl yakılırdı 1
sözlük yazarlarının en beğendiği fotoğraflar 1
su 3
Youtuber'ların kanal ve takipçi yitirme korkusu 1
pazar günleri seyredilecek filmler 2
cringe olmak 2
Çayı karıştırırken girdap yaratmaya çalışmak. 1
18.12.2020 galatasaray'a verilen penaltı 4
SON İLANLAR
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam