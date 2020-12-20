Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde turist yoğunluğu
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok turistlere yaradı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu.
|20 Aralık 2020 16:46
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması en çok turistlere yaradı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00'den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı. Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul'un tadını çıkardı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu. Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.
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