MSB, Hakurk'taki Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
|20 Aralık 2020 16:49
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta zorlu hava şartlarında görev yapan Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı.
Bakanlığın Twitter hesabından görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir. Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz. Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki kahramanlar da sizlersiniz. Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakarca görev yapan kahramanlarımıza selam olsun"
Biliriz; ne kar, ne dondurucu soğuk sizi yolunuzdan döndürebilir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 20, 2020
Biliriz; teröriste ininde hesap sormadan dönmezsiniz.
Ve biliniz ki 83 milyonun dualarındaki Kahramanlar da sizlersiniz...
Irak kuzeyindeki Hakurk'ta fedakarca görev yapan Kahramanlarımıza selam olsun! 🇹🇷 pic.twitter.com/5iFVuChar8
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